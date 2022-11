Rimini, al cinema Tiberio il premiato film 'Maria e l'amore'

Eventi

| 10:31 - 02 Novembre 2022

Una scena del film.



Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 3 a domenica 6 novembre (ore 21, sabato e domenica anche alle ore 17, la proiezione di giovedì 3 novembre è in versione originale francese con sottotitoli in italiano, le altre proiezioni sono in versione italiana, biglietti interi € 7, ridotti, € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, in prima visione, il film Maria e l’amore di Lauriane Escaffre, Yvo Muller con Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita, Philippe Uchan e Lauriane Escaffre. Il film ha vinto il Premio del pubblico al Cabourg Film Festival.



Maria è una donna dall’animo gentile e un po’ goffa. Lavora in una ditta di pulizie, ma in cuor suo nasconde una passione segreta. Nel libricino rosso che porta sempre con sé ci sono delle poesie che scrive ma che non condivide con nessuno, neanche col marito indifferente. Quando Maria ottiene un lavoro presso la prestigiosa accademia di belle arti di Parigi tutto cambia: conosce Hubert, l’eccentrico custode, il loro legame cresce andando a riempire la solitudine di Maria. Riuscirà a fare un salto nel buio per godersi la vita e amare al massimo?

Due delle star più amate del cinema francese contemporaneo – Karin Viard (La famiglia Bélier) e Gregory Gadebois (Delicious) – recitano nel film d’esordio dei pluripremiati autori di cortometraggi Lauriane Escaffre e Yvonnick Muller. Una romantica ed affascinante commedia su una donna, timida e non apprezzata, che finalmente si permette di aprirsi alla vita e all’amore.