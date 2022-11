Bellaria, Isola dei platani gremita tra Halloween e il Planetario

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:17 - 02 Novembre 2022

Un momento della festa.

Grande partecipazione per l'Isola di Halloween "Fatti un sefie e vinci" e "Isola dei Pianeti e Planetario" che si è svolto a Bellaria Igea Marina domenica 30 e lunedì 31 ottobre.



Due iniziative di collaborazione sussidiaria messe in atto dall’Associazione IdP, con il gratuito patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, per la tenuta del settore e per sostenere e promuovere anche le attività commerciali in un momento particolarmente difficile.

Tante persone presenti e boom di visitatori (tra cittadini e studenti) al Planetario, uno dei più grandi itineranti in Italia. In due giorni si sono sfiorate le 1000 presenze gratuite alle proiezioni.

L'associazione Isola dei Platani ringrazia "tutti quelli che hanno reso possibile questo risultato e in particolar modo il Comune di Bellaria Igea Marina, gli associati all’Isola dei Platani e i volontari e tutti gli sponsor, l’Associazione Astrofili Soglianesi "Vega", l'ADAA APS Associazione per la divulgazione Astronomica e Astronautica e l’Astrofilo Emanuele Cambiotti fondatore progetto divulgativo Turisti nel Cosmo".

Durante le due giornate sono state accese anche le luminarie con led a basso consumo.



Si è concluso inoltre, anche Halloween Fatti un Selfie e Vinci che quest’anno ha raggiunto numeri importanti di partecipanti.



Fino a fine novembre si potranno raccogliere i like nelle foto postate dai partecipanti sulla pagina Facebook Isola dei Platani



Questo il regolamento:



I like, alle foto postate, saranno raccoglibili e conteggiati e sottoposti a valutazione del direttivo dell’Associazione IdP che autenticherà e confermerà i vincitori, fino al giorno prima dell’accensione delle luminarie natalizie 2022 (la data sarà comunicata a fine novembre). Nella stessa data saranno comunicati i nomi dei vincitori che verranno contattati tramite FB per ritirare il premio e il buono.