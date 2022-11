Madre e figlia attaccate dai cani si perdono nel bosco

Cronaca

Sogliano al Rubicone

| 06:45 - 02 Novembre 2022

Le due donne avevano lasciato l’auto a Montegelli.

Madre e figlia (classe 1964 e 1995, residenti a San Mauro Mare) martedì pomeriggio (1 novembre) hanno lasciato l'auto in località Montegelli (Comune di Sogliano al Rubicone,) per una passeggiata nel dopo pranzo in questo martedi di festa.



Poco dopo l'inizio della passeggiata, due cani hanno sbarrato la strada alle avvertirci che, spaventate, hanno cambiato direzione e si sono inoltrate in area boschiva dove hanno trovato un'altra problematica che le ha impedito di proseguire nel cammino: una fitta rete di rovi e un terreno non propriamente praticabile le ha impedito di tornare indietro e di proseguire.



La centrale operativa del 118 ha così attivato la staizone Mt Falco del Saer che, con una squadra, è riuscita a raggiungere le due donne e a riportarle alla loro auto.