Basket Promozione, Bellaria rompe il ghiaccio: San Patrignano battuto al supplementare

| 15:32 - 01 Novembre 2022

I risultati del girone F del campionato di Promozione.



QUADRO PIANO – LIBERTAS GREEN BK 63 – 43

(14-11; 30-18; 45-26)

Faenza: Santo 16, Troni 12, Santini 11, Boero 8, Buricchi 8, Pezzi 3, Bulzacca 3, Melandri 2, Marziali, Anghileanu. All. Vespignani.

Lib. Green Forlì: Servadei 10, Mambelli 10, Vittori 9, Adamo 6, Perugini 4, Godoli 2, Marzolini 2, Menghini, Gasperini, Matteucci, Visani, Quercioli. All. Lazzarini.



BELLARIA BASKET – SAN PATRIGNANO 74 – 72 dts

(12-9; 33-29; 53-37; 64-64)

Bellaria: Polanco 2, Malatesta 1, Maggioli 8, Lumini 10, Paganelli, Donati 22, Souihi 6, Bussi 7, Re, Vernocchi, Squadrani 18, Giorgetti. All. Ricciotti.

San Patrignano: Conocchiari 41, Magni 3, Vincenzi, Grimm 4, Sanna, Cardarelli 2, Bindi 4, Romboli 18. All. Gregori.



SPORTING CLUB CATTOLICA – TIGERS BASKET 2014 76 – 80 dts

(15-18; 35-29; 50-49; 69-69)

Cattolica: Adanti 16, Cavazzini ne, Cardinali, Morini, Cavoli 8, Del Prete 1, Ghinelli, Bergna, Arduini, Simoncini Fuzzi 10, Ferrini 15, Bacoli 26. All. Cotignoli.

Tigers Forlì: Gnini 1, Liverani 10, Ragazzi, Naldi 3, Cavina, Poggi, Lotti 33, Paganelli ne, Brunetti J. 8, Brunetti N. 8, Rossi 17. All. Lapenta.



AICS JUNIOR BK FORLI’ – SANTARCANGIOLESE BK 75 – 58



LUSA BASKET – SUNRISE BASKET 96 – 66

(27-20; 52-39; 72-51)

Massa Lombarda: Ugulini 6, Spinosa 23, Bacocco 5, Dalla Malva 7, Asioli, Orlando 15, Del Vecchio 33, Rivola 1, Castelli 6, Brignani. All. Panizza.

Sunrise Rimini: Mussoni 3, Peroni 7, Bronzetti 9, Monti 8, Casadei 9, Panzeri 9, Corsetti 3, Sansone 6, Malagrida 2, Carigi 10. All. Botteghi.



SG TIBERIUS – EAGLES 75 – 61

(12-23; 36-31; 54-43)

Basket 2000: Ferrini 15, Campajola 22, Benzi 6, Andreani 2, Stabile 8, Accardo 11, Del Fabbro 10, Mazza 1, Fabbri, Tamburini, Neri ne. All. Brienza.

Morciano: Bologna 11, Ortenzi 12, Casadei Massari 2, Maioli 13, Tagliaferri 2, Di Sciullo 2, Bacchini 5, Zavatta 12, Casadei 2. All. Chiadini.



CLASSIFICA

Lusa Basket MassaLombarda, Faenza Basket Project, Basket 2000 San Marino, Tigers 2014 Forlì 6; Libertas Green Forlì, Eagles Morciano, Santarcangiolese, Sunrise Rimini, Bellaria, Aics Forlì 2; San Patrignano, S.C. Cattolica 0.