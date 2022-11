Rimini Calcio, il Pontedera è in buon momento: spicca l'ex Nicastro

Sport

Rimini

| 12:42 - 02 Novembre 2022

Nicastro in azione contro la Torres (foto US Pontedera).



Sabato (5 novembre) il Rimini troverà sulla sua strada un Pontedera in ripresa dopo il cambio di panchina. L'ex Bellaria Pasquale Catalano è stato sostituito dall'ex Olbia Max Canzi, che in cinque partite ha totalizzato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta contro la Carrarese. Senza dimenticare la bella vittoria in coppa contro la Reggiana: occasione in cui anche i toscani hanno fatto un po' di turnover. I dieci punti in campionato sono stati raccolti a spese di Alessandria, Torres, San Donato e Recanatese, tutte rivali nella corsa alla salvezza. Da una parte quindi si tratta di un ruolino di marcia eccellente per gli obiettivi di classifica, dall'altra rimangono risultati ottenuti contro formazioni di non primo piano. E una compagine come il Pontedera, che schiera dai 5 ai 7 under titolari, potrebbe essere la vittima sacrificale perfetta per il ritorno alla vittoria, in campionato, da parte del Rimini, in ripresa nel derby del Neri, non solo per il risultato finale.



Attenzione comunque a Francesco Nicastro, quattro reti segnate finora, terminale offensivo del 3-4-2-1 di Canzi. In rosa, di ex biancorossi, troviamo anche Riccardo Martinelli e Tomi Petrovic, alle prese con problemi fisici. Il difensore è stato recuperato e dovrebbe partire titolare. Gli altri over schierati da Canzi sono appunto Nicastro in attacco, il difensore Espeche, il centrocampista centrale Catanese e i trequartisti Benedetti e Fantacci. Benedetti però può lasciare il posto al 2002 scuola Napoli Cioffi, titolarissimo nella gestione Catalano. Tra i giovani sono stati in quattro a distinguersi: il portiere scuola Juventus Siano, ex Imolese, titolare indiscutibile; il difensore scuola Sassuolo Shiba, il centrocampista centrale ex Olbia Ladinetti e soprattutto l'esterno sinistro Aurelio: anch'egli scuola Sassuolo, ha già una buona esperienza di categoria (51 presenze) e notevoli doti fisiche. Laverone è avvisato.



ric. gia.