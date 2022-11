Bellaria incorona la Miss Mamma Italiana della Notte di Halloween

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:50 - 01 Novembre 2022

Le tre mamme premiate con Paolo Teti e Debora Ardini.



Ieri (Lunedì 31 ottobre) a Bellaria si è tenuta la prima edizione del concorso “Miss Mamma Italiana Notte di Halloween”, l’ultima delle iniziative collaterali (come “Miss Mamma Web”, “Miss Mamma in Poesia”, “Miss Mamma Chef” e “Miss Mamma Pollice Verde”), legate a “Miss Mamma Italiana”, il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti. Dedicato alla figura della mamma, il concorso è riservato a tutte le mamme di età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.



A “Miss Mamma Italiana Notte di Halloween” possono partecipare le Mamme che, dalla prima edizione ad oggi, si sono aggiudicate una fascia di premiazione a “Miss Mamma Italiana”, la prima edizione del concorso, ha visto la partecipazione di 15 mamme di diverse regioni italiane, le quali hanno sfilato, indossando “paurosi” travestimenti, nella notte di una delle feste più divertenti, che sta sempre più prendendo piede anche in Italia.



Prima classificata con la corona e la fascia di “Miss Mamma Italiana Notte di Halloween 2022”, con il travestimento “la Regina delle ossa”, Enrica Bonamici, 55 anni, estetista, di Porto Viro (RO), mamma di Sebastian, di 29 anni (è la vincitrice del titolo “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso 2022”).



Seconda classificata, con il travestimento “Maleficent”, Serena Pagliarani, 40 anni, istruttore tecnico, di Savignano sul Rubicone (FC), mamma di Giada di 9 anni (è la vincitrice del titolo “Miss Mamma Italiana Sprint 2021”).



Terza classificata, con il travestimento “la Regina dei corvi”, Linda Lodesani, 32 anni, infermiera, di Abano Terme (PD), mamma di Efrem ed Iris Vittoria, di 4 ed 1 anno (è la vincitrice del titolo “Miss Mamma Italiana Radiosa 2022”).



L’evento è stato presentato da Paolo Teti, ideatore e Patron del concorso e da Debora Ardini.