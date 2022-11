Alcol al volante, a Novafeltria nella notte di Halloween una denuncia

Cronaca

13:48 - 01 Novembre 2022

Carabinieri di Novafeltria.



Nei controlli della notte di Halloween, in Valmarecchia, i Carabinieri di Novafeltria hanno effettuato accertamenti su 44 automobili e sette locali.



Un automobilista è stato denunciato al termine di un controllo stradale effettuato sulla strada Marecchiese: il suo tasso alcolemico era il doppio del minimo consentito. Sanzione amministrativa invece per un secondo automobilista con un asso alcolemico pari a 0,8 g/l (poco più e sarebbe stato anche denunciato). Per entrambi è scattato anche il ritiro della patente. Cinque nel complesso le infrazioni al codice della strada contestate ad altrettanti automobilisti per guida pericolosa, mentre quattro giovani sono stati sanzionati con una contravvenzione per ubriachezza molesta.