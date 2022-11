Halloween, notte da incubo a Ospedaletto: schiamazzi e petardi. Intervengono i Carabinieri

Cronaca

Riccione

| 13:43 - 01 Novembre 2022

All'alba di oggi (martedì 1 novembre) si è chiusa l'intensa attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rimini in occasione del ponte festivo di Ognissanti: oltre 240 i militari impegnati nelle attività di controllo e presidio del territorio. Una di esse, nella notte di Halloween, ha riguardato Ospedaletto, dove sono stati segnalati disturbi alla quiete pubblica, responsabili una quarantina di ragazzi, alcuni di loro trovati in possesso di petardi. Sono stati tutti identificati e invitati ad assumere un comportamento più rispettoso nei confronti dei residenti.



A Riccione un 24enne è stato invece arrestato per aver fornito false generalità durante un controllo stradale sulla Statale 16. Un uomo è stato denunciato, in quanto sorpreso a Cattolica, in orario notturno e in sella alla sua bicicletta, con grimaldelli e attrezzi per lo scasso nascosti in uno zaino. Quattro invece le denunce per automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebrezza.



Nel comprensorio riminese, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno complessivamente controllato 140 persone e un centinaio di veicoli.