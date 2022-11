Meteo: addio anticiclone africano, tornano le piogge

Attualità

Rimini

| 12:37 - 01 Novembre 2022



Dagli ombrelloni agli ombrelli, la lunga estate 2022 (considerando le temperature registrate) finirà ovunque entro questa settimana: il cedimento dell'anticiclone africano permetterà l'ingresso di impulsi atlantici con il ritorno delle piogge. E' la previsione di Federico Antonioli, previsore di Centro Meteo Emilia Romagna.



Domani (mercoledì 2 novembre) cielo in prevalenza nuvoloso mentre nella seconda parte di dopodomani (giovedì 3 novembre) un’onda depressionaria di origine atlantica tenderà ad approfondirsi sul bacino del Mediterraneo, per poi transitare nel corso di venerdì 4 novembre anche sul riminese. "Sarà questa l’occasione principale, dopo diverso tempo, per vedere piogge diffuse all’intero territorio regionale, più consistenti in area appenninica dove localmente potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Per maggiori dettagli bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti della modellistica, ma a livello di quadro sinottico siamo già a buon punto nel definire più che probabile il passaggio di questa perturbazione", spiega Antonioli nell'ultimo editoriale pubblicato sul Cmer. "Le ultime proiezioni del Centro Europeo - aggiunge - propongono anche un bel rientro da nord est per sabato: bora forte, con mare agitato e piogge diffuse".



Le temperature saranno in calo, più sensibile nel fine settimana. I valori torneranno prossimi alla media del periodo, e nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 novembre potranno risultare compresi tra 5 e 8°C sulle pianure, per quanto riguarda le minime, e con massime non superiori a 17-18°C.