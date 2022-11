Eventi

Morciano di Romagna

| 12:03 - 01 Novembre 2022

Fa tappa a Morciano di Romagna sabato 12 novembre (dalle 16.30) e domenica 13 (dalle 9.30) novembre il "GP con auto a pedali" dell'Emilia-Romagna.

Appuntamento al padiglione fieristico (via XX Luglio): sarà allestito un circuito di gara per auto monoposto a pedali per bambini/e dai 3 ai 5 anni che potranno gareggiare in batterie differenziate per età: premi, gadget e tanto divertimento. L’evento è organizzato dalla Nuova Scuderia Automobilistica Morcianese.