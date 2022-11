Calcio giovanile, Rimini: Primavera 4 fa il colpaccio. Hurrà di U17, U15 e U14

Sport

Rimini

01 Novembre 2022

I risultati delle formazioni giovanili biancorosse.



PRIMAVERA 4 – 5ª Giornata



PRO PATRIA – RIMINI FC 2-3

PRO PATRIA: Cassano, Ippolito, Olivieri, Reggiori, Restelli, Sassaro, Ferrari, Lamperti (19’st Mazzitelli) Zanaboni (33’ st’ Di Marco), Renda (33’ st Gamberini), Grillo. (1’ st’ Spreafico). A disp: Valneri, Grandi, Irali, Scrivanti, Del Vecchio, Rubino, Monaco.

RIMINI FC: Conti, Diotallevi, Gerboni (28’ st Nastase), Mariotti, Bianchi, Rushani, Fraternale (43’ st Marcello), Gianfrini, Marconi (43’ st Capparelli), Cherubini (21’ st Russo), Zanni (21’ st Sebastiani). A disp: Campedelli, Madonna, Marinucci, Alvisi, Riccio, Di Pollina, Capi. All. Brocchini

Reti: 28’ pt Diotallievi (R), 31’pt Marconi (R), 25’ st’ Zanaboni (P), 33’ st’ Russo (R) 43’ st Di Marco (P)

NOTE. Ammoniti: Cherubini, Marconi, Bianchi, Nastase, Russo (Rim), Renda (Pro)

UNDER 17 – 5ª Giornata

RIMINI – RECANATESE 3-0

RIMINI: Cerretani, Ciavatta ( 37’ st Coppola), Belletti ( 28’ st Sposato), Bacchiocchi ( 16’ st Carbonara), Brisku, Volonghi (28’ st Diagne), Cesarini (16’ st Orioli), Imola, Capicchioni (16’ st Giacomini), Hassler, Mini (28’ st Hamati). A disp.: Sammarini, Zighetti.All.: Oscar Muratori

RECANATESE: Osamaramzy, Garbattini (7’ st Fusco), Gamardella, Quintavalle (1’ st Prebibaj), Hodalj, Patrizzetti, Cingolani (38’ st Chervino), Ni Yan (7’ st Meschini), Gigli, Masi (28’ st Zanutel), Pasquini (28’ st Calvari). A disp.: Bianchi, Canonici.

All.: Samuele Tassi

Reti: Hassler 10’, Mini 40’, Cesarini 51’.

NOTE. Ammoniti: Bacchiocchi (R).

Partita ben giocata e vinta con merito dai biancorossi che riscattano la brutta scivolata di Ancona. Il Rimini parte forte costringendo la Recanatese ad arretrare il baricentro a difesa della propria porta. Al 10’ gli ospiti capitolano: ottima trama di gioco dei biancorossi tradotta in gol da Hassler. Al 40’ è invece Mini a chiudere in gol una bella azione dei ragazzi di Muratori che vanno così al riposo sul risultato di 2-0.

Durante la ripresa il canovaccio del match non cambia, Cesarini porta i compagni sul 3-0 poi si registrano altre occasioni per chiudere la partita con un risultato più rotondo ma i biancorossi sprecano un po’ e il risultato non cambia più.

UNDER 15 – 5ª Giornata

RIMINI – RECANATESE 4-0

RIMINI FC: Pirini (dal 1′ st Perazzi), Bizzarri, Arlotti (dal 34′ st Lombardi N.), Nava (dal 12′ st Badioni), Drudi, Manzi, Cenci (dal 34′ st Molfetta), Mataj (dal 22′ st Fabbri), Foschi (dal 22′ st Grassi), Celani (dal 12′ st Eco), Scirocco. A disp.: Zammarchi, Lombardi L. All.Lunardini



RECANATESE: Patrizietti, Angelici, Verducci (dal 28′ st Cicarilli), Ghergo, Regini (dal 28′ st Onofri), Frattari, Paoloni (dal 19′ st Generosi), Sampaolesi (dal 28′ st Rebichini), Berdai, Pizzicotti (dal 1′ st Calabrese), Papini. A disp.: Baiocco, Gurini, Cerasa, Provvidenti. All.Baleani.

Reti: 17′ pt Mataj – 2′ st Celani – 9′ st Arlotti – 44′ st Molfetta

NOTE: Ammoniti: Molfetta (RIM), Angelici (REC).

Tutto facile per il Rimini Under 15 che nel campo casalingo di Rivazzurra supera i pari età di Recanati per 4-0. Partono subito forte i biancorossi che vanno vicini al vantaggio in più occasioni ma il portiere ospite, aiutato in un’occasione anche dal legno trasversale, fa buona guarda con ottimi interventi sino al 17′ quando Mataj, sugli sviluppi di corner, insacca con un colpo di testa. Dopo il gol il Rimini ha altre buone occasioni per raddoppiare ma spreca e le due squadre chiudono la prima frazione di gioco sul risultato di 1-0. Si torna il campo per la ripresa e al 2’ i biancorossi allungano: Celani, con un tiro lento ma preciso indirizzato nell’angolo basso, supera l’estremo difensore ospite. Altri sette minuti e Arlotti cala il tris dei padroni di casa che poi gestiscono la gara sino ai titoli di coda quando Molfetta mette alle spalle di Patrizietti il pallone del definitivo 4-0.



UNDER 14 PRO – 7ª Giornata.

FIORENZUOLA – RIMINI FC 2-4

FIORENZUOLA: Ziliani, Furia, Ruggeri, (dal 14’ st Reci) Danini, Di Santo, De Padova, Cavalli (dal 20’ st Yeboah) Fontana, Mazzucchelli, Lucci, Lombardo (dal 28’ st Agnimel). All. Tretter.

RIMINI FC: Savoretti, (dal 17’ st Costantini) DiAngelo, (dal 17’ st Ciaroni), Odino, Vichi, Mariotti, (dal 1’ st Celli) Mambelli, Arseni, (dal 1’ st Pedrelli) Pensalfini (dal 25’ st Boscherini), Amantini (dal 25’ st Macchour), Fulvi, Frati F. (dal 31’ st Paganini). All. Berardi.

Reti: 28’ pt Mazzucchelli (F), 7’ st Pedrelli (R), 12’ st e 2’ st Celli (R), 13’ st Mazzucchelli (F), 30’ st Frati F.

Note: Ammoniti: Fulvi, Celli.

UNDER 13 PRO – 7ª Giornata.

RIMINI FC – BOLOGNA 2-3 Risultato FIGC

P.T.: 3-2 Reti: Cassano (RN) al 1′, Bortolotti (BO) al 3′, Giusti (RN) al 7′ e al 13′, Lanna (BO) al 18′.

RIMINI: Alberani, Donini, Lunedei, Kasalla, Costantini, Cassano, Bertoni, Montani, Giusti.

BOLOGNA: Donati, Lentini, Cenacchi, Cariati, Lugli, Fregni, Lakoj, Lanna, Bortolotti (al 14′ Lanzoni).

S.T.: 0-0

RIMINI: Guidotti, Hernandez, Ricci, Montesi, Aureli, Angelini, Aragao, Cevoli, Dhelpra.

BOLOGNA: Rialti, Cenacchi, Cariati (al 17′ Likoj), Lugli, Frassinatti, Bortolotti, Bandini, Lanzoni, Greco.

T.T.: 1-2 Reti: Cassano (RN) al 12′, Bortolotti (BO) al 14′, Lanna (BO) al 18′.

RIMINI: Alberani (al 17′ Guidotti), Donini, Lunedei (al 17′ Ricci), Kasalla (al 16′ Cevoli), Costantini (al 14′ Montesi), Cassano (al 18′ Dhelpra), Bertoni (al 17′ Aragao), Montani (al 11′ Angelini), Giusti (al 11′ Aureli).

BOLOGNA: Donati, Lentini (al 7′ Cariati), Lugli, Frassinatti, Fregni (al 15′ Greco), Likoj, Lanna, Bortolotti (al 15′ Bandini), Lanzoni.