Basket A2, RivieraBanca: 1272 abbonamenti. Abbattuto il record che durava dal 1997

09:45 - 01 Novembre 2022

RivieraBanca ha chiuso la campagna abboanemnti con 1272 tessere, un record che durava dal lontano 1997 e si parlava di serie A1. La società biancorossa ringrazia.



"Ci sono messaggi che non vedi l’ora di scrivere ma paradossalmente sono i più difficili perché non è sempre facile trovare le parole giuste per spiegare il messaggio che si vorrebbe mandare - si legge in un nota del club - . Questo progetto è nato dalle persone e per le persone, questo progetto è nato per un popolo che sognava una squadra da tifare e sostenere, ma sappiamo tutti che tra il dire e il fare c’è di mezzo un mare. Invece no, è tutto meravigliosamente fantastico ed il risultato finale della campagna abbonamenti ne è la testimonianza più grande.



In sede di presentazione della campagna abbonamenti avevamo chiesto un atto di fede, una sorta di chiamata generale del popolo biancorosso. Ci avete letteralmente stupiti ed avete superato ogni nostra più rosea aspettativa.



Questo risultato ci riempie di orgoglio e responsabilità. Giovedì scorso in occasione di un'assemblea dei soci, abbiamo parlato di questo dato e si è alzato un applauso spontaneo e sincero. Per tutti i nostri soci e sponsor sapere di poter contare su questi "numeri" è un valore aggiunto fondamentale che aiuta il nostro progetto ad essere sempre più solido ed ambizioso.



Un altro dato che è balzato agli occhi di tutti è anche quello dei biglietti staccati e, quindi, allarghiamo i ringraziamenti a TUTTI coloro che la domenica riempiono il Flaminio con entusiasmo e partecipazione: GRAZIE!!!



Il nostro impegno sarà quello di fidelizzare e rendere questi 1272 abbonati un punto di partenza, lo zoccolo dulo zoccolo duro di Rivierabanca Basket Rimini, sentiamo grande responsabilità verso tutto il nostro fantastico pubblico e promettiamo chiarezza, trasparenza e passione".