Rimini Footgolf, altro successo nel campionato interregionale

Rimini

| 08:27 - 01 Novembre 2022

La squadra del Rimini Footgolf in festa.





Il Rimini Footgolf aggiunge un altro trofeo, grazie al secondo posto nell'ultima manche del campionato interregionale centro-nord, al Pelagone Hotel & Golf Resort di Gavorrano, in Toscana. I ragazzi biancorossi hanno conquistato il primato per la terza volta, resistendo all'ultimo assalto di Footgolf Pisa: primo posto con 1225 punti complessivi, contro i 1170 dei rivali.



Primo assoluto, al termine di tutte le tappe del campionato, è stato uno degli alfieri biancorossi, Mattia Zerbini, con il punteggio di 828,5. Secondo Riccardo Cogoni del Footgolf Livorno con 778, mentre sul podio è salito, per Rimini Footgolf, anche Alessio Cavicchi con 753,915 punti. Da segnalare, per i biancorossi, il quinto posto di Francesco Rossi (710,419).



Risultati significativi per una compagine nata pochi anni fa (a gennaio festeggerà il settimo compleanno) in una disciplina sportiva che, grazie anche alla partecipazione di ex calciatori professionisti, sta raccogliendo sempre più consensi e coinvolgendo sempre più appassionati.



LA ROSA



Mattia Zerbini

Cristian Fabbri

Roberto Tosto

Francesco Rossi

Matteo Lucchini

Filippo Polverelli

Isaia Sancisi

Fabio Scarpellini

Alessandro Miscia

Giuseppe Tosto

Lara Nasci

Alessio Cavicchi

Stefano Melloni

Christian Pozzati

Andrea Grementieri

Maurizio Lava

Laura Spada

Bruno Montanari

Walter Montagnoli

Marco Miscia

Mirko Sebastiani