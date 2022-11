Rapinano passanti armati di coltello in pieno giorno zona stazione

Cronaca

| 08:26 - 01 Novembre 2022

Prima rapinano due passanti, poi tentano di scappare salendo sull'autobus. E' successo venerdì in tarda mattinata vicino alla stazione di Rimini. Protagonisti della vicenda sono un cittadino lettone ed un italiano rispettivamente di 45 e 35 anni. Coltello alla mano hanno minacciato e rapinato due passanti, facendosi consegnare circa 150 euro e le sigarette, prima di allontanarsi salendo su un bus. Le vittime della rapina hanno dato l'allarme. La Polizia, giunta sul posto, ha iniziato subito le ricerche dei rapinatori rintracciandoli in seguito in zona Colonnella. I due sono stati arrestati. Lunedì mattina sono comparsi davanti al Giudice che ha convalidato l'arresto.