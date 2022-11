Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Juniores ancora vincente. Hurrà Giovanissimi 2009

Sport

Gabicce Mare

| 09:56 - 01 Novembre 2022

La squadra Giovanissimi 2009 del Gabicce Gradara.



Due vittorie e due sconfitte è il bilancio settimanale delle formazioni del settore giovanile del Gabicce Gradara.



JUNIORES



Marotta Mondolfo – Gabicce Gradara 0-2



Ottima prova dei ragazzi di mister Gaudenzi che si impongono in trasferta sul campo del Marotta Mondolfo e centrano la seconda vittoria consecutiva grazie alla doppietta di Fuzzi.



Il Marotta Mondolfo si fa pericoloso al 6' con un tiro di Corsaro che Francolini para. Il Gabicce Gradara risponde con Finotti e Gaggi, che sprecano davanti alla porta. Un minuto dopo è ancora Corsaro che impensierisce Francolini con un diagonale. Il gol per gli ospiti arriva al 16': dalla metà campo lancio millimetrico di Andreani a Fuzzi che in area di rigore controlla la palla e realizza il vantaggio (0-1).



Il Marotta Mondolfo non ci sta e cerca subito il pareggio ma Francolini in gran giornata respinge l’attacco. Al 19' il Gabicce Gradara raddoppia ancora con bomber Fuzzi il quale sfrutta un ottimo assist di Gaggi e mette la palla alle spalle del portiere avversario (0-2). La squadra locale prova ad accorciare le distanze, prima su calcio d'angolo e poi con un tiro da fuori. Prima della scadere della prima frazione Magi prova a sorprendere il portiere avversario con due tiri dalla distanza che accarezzano il palo.



Nel secondo tempo, il Marotta Mondolfo parte subito all'attacco con due occasioni insidiose ma trova sulla sua strada ancora Francolini. Il Gabicce Gradara, cerca la terza rete con i due attaccanti Fuzzi e Gaggi le cui conclusioni sono però di poco fuori. Al 60' la squadra locale non sfrutta un'azione gol con Corsaro ma davanti a sé trova ancora Francolini a negargli la gioia del gol. All'81' gli ospiti vanno vicini al gol con una sforbiciata di Giacchetti.



Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in casa, sabato 5 novembre alle ore 17:30 contro il K-Sport Montecchio.



GABICCE GRADARA: Francolini, Della Chiara, Mancini (1' p.t. Franca), Andreani, Moutatahhir, Bacchini, Ciaroni (1 s.t. Giacchetti), Magi Alberto, Gaggi, Fuzzi (35' s.t. Petese), Finotti (40' s.t. Giunchi). A disp. Borselli. All. Gaudenzi.







ALLIEVI



Muraglia – Gabicce Gradara 4-3



Sconfitta sul campo della leader Muraglia, ma durante la partita non si è vista la differenza per l'ottimo gioco mostrato dal Gabicce Gradara. Al 15' va subito in vantaggio la squadra di Iachini con passaggio di Magi Filippo per Sarli che non sbaglia (0-1); la squadra ospite continua a giocare bene e subisce soprattutto su calcio da fermo con un paio di parate di Nobile. Il primo tempo finisce sullo 0-1.



In avvio di ripresa il Muraglia rimette la partita in parità al 5', ma il Gabicce Gradara non ci sta: al 15' su palla in profondità di Pataracchia e poi al 21' su azione personale con un bellissimo diagonale è Sarli che realizza la sua tripletta di giornata (1-3). Al 27’ il Muraglia su disattenzione difensiva accorcia le distanze sul 2-3; al 33' l' arbitro fischia un rigore molto dubbio per la squadra di casa che riporta il risultato in parità (3-3) e al 35' riesce anche a ribaltare il risultato su contropiede macchiato da un netto fuorigioco. Al 40’ Del Bene ha sui piedi la palla del pareggio ma il suo tiro scheggia la traversa , al 43' doppio giallo per Sciuto che viene espulso.



Prossima partita domenica 6 novembre ore 11 Gabicce Gradara-Villa San Martino.



GABICCE GRADARA: Nobile, Sciuto, Del Bene, Boccalini (30' st Fronzoni),Rossi, Pataracchia, Mboup, Magi Filippo, Della Costanza (6'st Magi Samuele), Sarli, Buccino (15'st Farroni). All.Iachini







GIOVANISSIMI 2008



Gabicce Gradara – K Sport 0-2



Ottimo inizio di primo tempo per i Giovanissimi 2008 che colpiscono la traversa su piazzato di Guidi ma nei rimpalli successivi la palla non entra. Equilibrio per tutto il primo tempo con un Gabicce Gradara aggressivo e ordinato in campo. La squadra ospite subisce gol al 34' sull'unica incertezza difensiva ben sfruttata dagli attaccanti avversari. Secondo tempo meno brillante e dopo un debole pressing del Gabicce Gradara, doppio vantaggio al 60' su ripartenza. Buona prova dei ragazzi del Gabicce Gradara contro un ottimo K Sport.



Prossimo match mercoledi alle ore 15.30 a Borgo Massano.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Ridolfi (65' Pangrazi) , Andruccioli (65' Gasperini), Luzi, Bana (55' Arduini), Rossi, Fosca (45' Sciuto), Ferraj (65' Tamburini), Terenzi, Guidi, Rossini (60' Ricci). All. Mendo-Baffioni.





Giovanissimi cadetti 2009



Sant'Orso-Gabicce Gradara 0-4



Netta vittoria dei cadetti a S.Orso con un poker di reti. Il gol del vantaggio è firmato da Fosca su un’ottima incursione. Nel secondo tempo rete di Falcioni al 40' e di Mancini al 45'. Poi ancora in gol Falcioni al 65'. Nel finale annullato un gol su fuorigioco dubbio a Orazi.



Prossimo impegno sabato alle ore 15.00 a Gabicce contro il Villa San Martino.



GABICCE GRADARA: Gaggi (60' Tomassini), Benedetti (60' Rossini), Mosconi, Buscaglia, Ricci, Ferraj (40' Guidi), Fosca (40' Orazi), Ballarini (60' Tucci), Falcioni, Mancini (55' Mascarucci), Foschi (36' Luzi).