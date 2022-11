Calcio, Garden: la squadra di Terza vince: -4 dalla testa. Piccoli Amici ed Esordienti sugli scudi

Sport

Rimini

| 09:57 - 01 Novembre 2022

La squadra di Terza del Garden.

La copertina del week end della sezione calcio del Garden spetta alla squadra di Terza categoria. Battuto il Colo Colo per 2-1: rete del vantaggio di Marigliano (ha riscattato così al suo esordio l'errore dal dischetto nella partita precedente), pareggio avversario e rete della vittoria su rigore di Gasperoni.



“Tre punti importanti anche se continuiamo a sprecare molto sotto porta – commenta il tecnico Pasquale Martino - Speriamo ora di recuperare al più presto qualche infortunato”. Fuori ci sono in questo momento Mussoni, Innocenti, Friscoli, Gravina e Verdolini alle prese quest'ultimo con la rottura di una costola. La società fa gli auguri al suo prezioso giocatore per una pronta guarigione e il ritorno in campo. Il Garden è al terzo posto in classifica con 11 punti a -4 dal Gemmano capolista. Nel prossimo turno – sabato alle ore ore 14,30 – trasferta a Riccione contro l'Accademy World Riccione, secondo con 12 punti. Una sfida molto importante.





AGONISTICA

Il campionato Under 16 interprovinciale ha osservato un turno di riposo. La squadra di Paolo Zani affronta domenica alle 10,30 la Stella Rimini. Sconfitta nel campionato Under 14 provinciale: la formazione di Andrea Pagliarani è stata battuta 6-2 a San Martino dei Mulini dal Villa Verucchio che si è dimostrato superiore sotto il profilo tecnico, fisico e della determinazione. Un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni. E' atteso il pronto riscatto nel prossimo match, sabato alle ore 17,30 sul campo della Stella proprio contro la formazione riminese.





ATTIVITA' DI BASE

Ottime prestazioni settimanali da parte delle categorie Piccoli Amici (2014-2015) che hanno brillantemente cominciato i loro rispettivi campionati. Diverse le gare disputate sul manto verde del Garden e sui campi della provincia. Le formazioni Esordienti (2012 e 2011) sono scese in campo a Bellaria e contro la Sanges dimostrando una crescita significativa.