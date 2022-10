Cronaca

Rimini

| 22:07 - 31 Ottobre 2022

Il luogo dell'incidente.

Un giovane che viaggiava a bordo di uno scooter per la consegna di pizze a domicilio si trova ricoverato in ospedale a seguito di un incidente che si è verificato questa sera, lunedì 31 ottobre, nella rotatoria di via Pascoli a Rimini. Da quanto si è appreso, il giovane sarebbe entrato in collisione con un'auto per cause ancora in corso di accertamento. Il ragazzo è stato subito soccorso e portato in ambulanza all'ospedale di Rimini con ferite per fortuna non gravi.