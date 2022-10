Calcio D, la Correggese cambia tecnico: via Graziani, ecco Soda

Sport

| 21:32 - 31 Ottobre 2022

Nella giornata di oggi dopo la sconfitta in casa del Prato la Correggese ha deciso di cambiare la propria guida tecnica esonerando il tecnico Gabriele Graziani, arrivato alla guida dei biancorossi all’inizio della scorsa stagione dopo il passaggio di proprietà al presidente Marani.



Mister Graziani paga un avvio di stagione al di sotto delle aspettative con la Correggese che nelle prime 11 giornate di campionato ha conquistato una vittoria, tre pareggi e sette sconfitte dopo che nello scorso campionato la squadra era stata la vera sorpresa del Girone D, partendo in ritardo a causa del cambio di proprietà e rendendosi protagonista di una scalata che l’aveva portata fino al quarto posto in classifica e a disputare la semifinale playoff persa in casa del Lentigione.



La Correggese ringrazia il tecnico Gabriele Graziani per la professionalità e l’impegno quotidiano dimostrati ogni giorno fin dal primo momento in cui è arrivato sulla panchina biancorossa e gli augura le migliori fortune per il proseguimento della propria carriera.



La guida della prima squadra sarà affidata ad Antonio Soda, classe 1964 e che in carriera tra le altre ha allenato Spezia, Benevento e Ravenna. Nelle ultime stagioni ha guidato per due anni il Gozzano e nella seconda parte dello scorso campionato l’Imperia.