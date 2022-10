Risse in centro storico, Renzi (FdI) denuncia: "Dove sono gli street tutor?"

Cronaca

Rimini

| 19:48 - 31 Ottobre 2022

All'indomani dei violenti scontri tra ragazzini nel centro storico di Rimini, (vedi notizia) il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi alza la voce e chiede all'amministrazione comunale dove sono gli street tutor che avrebbero dovuto sorvegliare la città?



"Ben venga il presidio potenziato delle forze dell’ordine annunciato dal Questore, con il supporto della Polizia Locale, ma - ricorda il consigliere - l’Amministrazione Comunale aveva annunciato e pubblicizzato nell’aprile scorso l’introduzione di 25 street tutor, proprio per migliorare la vivibilità e sicurezza nel Centro Storico, con una specifica attenzione a Piazza Cavour, alla zona della Vecchia Pescheria, Piazza Tre Martiri, Arco D’Augusto, Marina Centro e di altri punti sensibili del territorio. L’impiego degli street tutor sul fronte della sicurezza, riconoscibili da una pettorina, doveva avvenire nei luoghi di aggregazione, della movida, e nelle aree o spazi pubblici, con una azione di mediazione per risolvere le conflittualità ed evitare, nel caso, l’intervento della Polizia Locale. Il progetto degli street tutor, che dovevano essere operativi dal giugno scorso, è stato approvato con la spesa prevista di 207.000 euro, finanziata dalla Regione con 165.000 euro e dal Comune per 42.000 euro. Poiché, gli street tutor non si sono visti nel Centro Storico, l’Amministrazione Comunale dovrebbe motivare le ragioni della loro mancata presenza, rendere conto dove, quando sono stati utilizzati e l’ammontare del denaro pubblico speso. La sicurezza e la vivibilità a Rimini, nel Centro Storico e altrove , richiedono interventi concreti, non solo annunci".