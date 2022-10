Rimini, fermato e trovato con cocaina negli slip: albanese arrestato ed espulso

Cronaca

Rimini

| 17:21 - 31 Ottobre 2022

Volanti della Polizia (Foto repertorio).

E’ stato arrestato sabato scorso per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Si tratta di un cittadino di origini albanesi che, verso le ore 15, è stato notato in Viale Monfalcone dai poliziotti che transitavano su una Volante. Alla loro vista ha immediatamente invertito la propria direzione di marcia, allungando il passo.



I poliziotti, insospettiti da questo atteggiamento, hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo: l’uomo, molto agitato, ha estratto dai propri slip due involucri contenenti cocaina, inoltre, durante il controllo, ha ricevuto ripetute telefonate che facevano presumere la sua attività di spaccio.

Rivenuto durante la perquisizione domiciliare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente: cocaina, del peso di 233,10 grammi, 2 rotoli di pellicola, appunti dell’attività di spaccio e una somma di denaro di 805 euro. Per lui è scattato l’arresto oltre all’espulsione da territorio nazionale.