Volley C, Prime Cleaning sbanca Bologna (0-3)

Sport

Riccione

| 17:04 - 31 Ottobre 2022



Vittoria netta al Pala Copernico di Bologna per il Riccione di coach Botteghi (0-3, parziali: 18-25/12-25/12-25): i riccionesi si aggiudicano l'intera posta in palio con un netto 3-0 in poco più di un'ora di gioco contro la Pallavolo Bologna.

Con i tre punti conquistati, la Prime Cleaning Riccione sale al secondo posto a quota 10 punti, superando proprio gli ultimi avversari (fermi a 8 punti), all'inseguimento del Paolo Poggi, che guida il girone C a punteggio pieno con 12 punti. Si tratta della quarta vittoria in altrettante giornate per capitan De Rosa e soci.



La partita

La prima parte del primo set rappresenta forse l'unico spezzone di gara in cui le squadre sono rimaste appaiate: i bolognesi lavorano molto bene a muro e, complice qualche errore di troppo, si arriva fino al 10-10. A questo punto salgono in cattedra Nascimento (con 2 attacchi vincenti e un muro) e Campi (con un grande primo tempo e un ace al servizio) per creare il gap decisivo. Si chiude 25-18.

Nel secondo parziale, Riccione parte subito fortissimo: il muro e la difesa riccionesi limitano i padroni di casa, un lunghissimo turno al servizio di Mair agevola le cose e Nascimento ha il braccio caldissimo. Il mix di queste cose è esplosivo: il tabellone segna un eloquente 17-2. Coach Botteghi opta per il cambio diagonale palleggiatore opposto, gettando nella mischia Pagnoni e De Rosa: è proprio il palleggiatore a chiudere il set con uno spettacolare palleggio di seconda intenzione (25-12).

Anche il terzo set è dominato da Mair e compagni: sono proprio Mair e Nascimento a guidare i propri compagni rispettivamente con 5 e 7 attacchi vincenti. In più per lo schiacciatore trentino sono da aggiungere anche due servizi vincenti. Chiude le ostilità un sontuoso muro di Alessandri per il 25-12 finale.



"In questa partita siamo riusciti ad imporre il nostro gioco: in attacco abbiamo girato molto bene, al servizio abbiamo spinto tanto e qui in particolare Mika è stato fenomenale - commenta il coach Botteghi - . Sono soddisfatto anche di quello che abbiamo fatto vedere sulla fase break: in settimana ci avevamo prestato particolare attenzione e credo si sia visto nella nostra prestazione. Dieci muri vincenti in soli tre set sono un bel bottino. Ancora una volta, ho avuto risposte positive da chi è subentrato a partita in corso e questo per un allenatore è molto importante, mi da buoni feedback e sicurezze. Devo infine lodare i nostri avversari perché anche sotto largamente nel punteggio hanno continuato a giocare con grande carica agonistica e difendendo alla grande anche a partita quasi finita. Per noi oggi era fondamentale fare tre punti, li abbiamo contornati con una buonissima prestazione".



Il tabellino



Pallavolo Bologna vs Prime Cleaning Riccione 0-3



PRIME CLEANING: Alessandri 1, Nascimento 15, Arcangeli 10, Mair 15, Tosi Brandi 1, Campi 9, Cangelli LIB, De Rosa 2, Pagnoni 1, Donini 0, Fabbri 2, Sticchi ne, Annibalini LIB ne.



Muri vincenti 10 (subiti 7) - Battute vincenti 5 (errori 11) - Errori totali 20