Rimini, spaccio in pieno centro: a casa coca, hashish e denaro, pusher in manette

Cronaca

Rimini

| 17:03 - 31 Ottobre 2022

Spaccio in Piazza Malatesta.

Sono stati notati mentre confabulavano, ieri, verso le 21 e 50, in Piazza Malatesta: il loro atteggiamento sospetto ha spinto gli agenti della Polizia di Stato a sottoporli ad un accertamento. Nel momento in cui uno dei due poliziotti si è avvicinato per eseguire il controllo, uno di loro lo ha strattonato, facendo scappare il suo amico. L’agente è però riuscito a divincolarsi e a raggiungere il compagno fuggito.



L’uomo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, in quanto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma, aveva in mano una bustina contenente 3 involucri termosaldati, contenenti 1,59 grammi di cocaina ed un involucro con 2,42 grammi di hashish. In suo possesso aveva inoltre 1205 euro, molto probabilmente denaro proveniente dall’attività di spaccio e due smartphone sui quali giungevano numerose chiamate da numeri sconosciuti, molto probabilmente ipotetici “clienti”.



Dalla successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti altri 121,45 grammi di hashish, 37,74 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e un rotolo di pellicola trasparente, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Per lui sono scattate le manette. Inoltre il compagno che aveva strattonato uno dei due agenti, è stato deferito in stato di libertà per Resistenza a Pubblico Ufficiale.