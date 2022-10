"Il sapore della vita": Matteo Cammarata presenta a Cattolica il suo progetto dedicato ai giovani

Attualità

| 15:27 - 31 Ottobre 2022

Matteo Cammarata con l'assessore Vaccarini.

Si è svolto nei giorni scorsi, all’interno della Sala Giunta di Palazzo Mancini, un incontro tra l’Assessore alle Politiche giovanili ed alla Cultura, Federico Vaccarini, e Matteo Cammarata. L’occasione dell’appuntamento era la presentazione del progetto “Il sapore della vita”, ovvero un testo realizzato a quattro mani dallo stesso Cammarata insieme ad Andrea Caldarigi e che ha coinvolto anche la comunità locale e diversi artisti.



“La particolarità – ha spiegato Cammarata – è che il libro sfrutta la multimedialità per unire la potenza evocativa della musica al testo stampato. Attraverso dei QR code, infatti, si può passare facilmente dalla lettura all’ascolto dei brani che vengono menzionati nel libro”. “Una piacevole modalità di scrittura – ha sottolineato l’Assessore Vaccarini – che mi ha incuriosito da subito, che usa linguaggi artistici differenti e che sicuramente appartiene al mondo giovanile. Per questo ho voluto incontrare Matteo, perché tra le sue pagine ho trovato, insieme alle città di Milano e New York, anche molta Cattolica e so che tanti tra artisti e concittadini sono stati coinvolti nel progetto. Senza dimenticare che quest’opera tocca diversi temi giovanili, con il filo conduttore della lotta al disagio ed alla depressione”. “Desideravamo – ha sottolineato a questo proposito Cammarata - avere una voce che potesse raggiungere e incoraggiare chiunque stia affrontando una battaglia contro sé stesso. Nessuno è invincibile, nessuno è perfetto e, proprio per questo, vorremmo che un suono, una frase, una musica (sola o fra le tante), possa portare chi legge a fare un passo avanti per non sentirsi solo, sbagliato o diverso. Il percorso è lungo ma, uno step alla volta, si può percorrerlo fino in fondo”.