La Rocca di Maiolo tra le location del nuovo videoclip del bassista Michele Fraternali

Attualità

Novafeltria

| 14:11 - 31 Ottobre 2022

Quinto singolo con videoclip uscito dopo il successo di "In the bass room", un album di solo basso che ha persino suscitato l'attenzione del critico Red Ronnie, con tanto di recensione sulla propria Web Tv.



L'artista di Novafeltria Michele Fraternali, finalista nazionale al Tour Music Fest per la categoria “Musicisti Bassisti”, prosegue il suo percorso da solista con un nuovo singolo seguendo come sempre la personale formula “Solo Basso”.



Il brano, intitolato “May”, è una composizione ispirata al tema della “Rinascita”, il videoclip è un vero e proprio sequel del precedente lavoro “Breath Of Souls”. Le riprese sono state effettuate nella Rocca di Maiolo e nella frazione di Maioletto.



“May” è stato realizzato da Michele insieme a Nicola Rosti, che ha curato la parte audio (Mixing, Mastering, Recording e ricerca sonora) e ad Andrea Parolo per quanto riguarda la realizzazione del Videoclip.



Oltre a loro, Michele ringrazia Sabrina Borghesi per il Costume Design; gli amici Luca Fattori e Silvia Del Maschio per aver accettato la proposta di coinvolgere i figli Giacomo e Aurora in questa avventura cinematografica.