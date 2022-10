Ognissanti: alberghi pieni e ristoranti sold out per il ponte a Riccione

Attualità

Riccione

| 13:58 - 31 Ottobre 2022

Foto di Daniele Casalboni.

La città di Riccione è stata presa d'assalto dai turisti. Il bellissimo sole che sta baciando questo lunghissimo ponte di Ognissanti ha fatto arrivare vacanzieri da ogni parte d'Italia e anche d'Europa. Alberghi pieni per almeno tre notti, tanti ristoranti sold out già da diversi giorni, congressi di prestigio ed eventi sportivi: a Riccione c'è davvero di tutto e di più. Viale Ceccarini e tutto il quadrilatero centrale regalano un colpo d'occhio degno dei più gettonati fine settimana estivi. Riccione regala gioia e spensieratezza ai suoi ospiti ma mette anche i brividi: da non perdere gli eventi di Halloween diffusi in tutta la città.

Daniela Angelini, sindaca di Riccione con delega al Turismo: "Che meraviglia Riccione baciata dal sole, lo splendore del nostro mare Adriatico, le nostre spiagge, bar, ristoranti e alberghi pieni, viale Ceccarini più affollato che in agosto. Questa estate sembra non volere finire mai e noi siamo pronti ad accogliere con entusiasmo chi continua a sceglierci per stare bene. Sarà davvero una "Festa infinita". Abbiamo già annunciato i grandissimi eventi per il weekend di San Martino con "Visioni di futuro" del Festi Group. A breve comunicheremo il ricco e innovativo cartellone degli eventi di Natale e Capodanno. Ma da qui al nuovo anno saranno ancora tantissime le sorprese e le ragioni per continuare a scegliere Riccione".

Luca Cevoli, direttore dell'Associazione albergatori di Riccione: "Questo finale di ottobre è stato davvero inatteso. Questo lungo weekend sta andando molto meglio di tanti fine settimana dell'estate. Gli alberghi che hanno deciso di stare aperti, una settantina, circa il trenta per cento del totale, sono pienissimi su un periodo medio di tre notti. Il bel tempo chiaramente sta favorendo l'arrivo dei turisti ma vanno segnalati anche i congressi e gli eventi sportivi in corso. Il colpo d'occhio della città è davvero molto bello e come operatori ne siamo soddisfatti".



Il presidente del Consorzio Ceccarini Maurizio Metto: "Siamo solo a metà dell'opera - premette il presidente - perché Riccione Mi Strega ha ancora tanto da regalare: intanto registriamo una bella euforia". Il Consorzio Ceccarini ha organizzato con tutti gli altri Comitati d'area di Riccione e in collaborazione col Comune l'evento che in questo lungo ponte ha cambiato l'immagine della città. "Gli allestimenti stanno piacendo molto. Sviluppando il tema Halloween, si è scelto di non spingere su un'immagine lugubre, preferendo un approccio molto più festoso, a misura di famiglie e bambini. Anche gli spettacoli sono piaciuti moltissimo e ci fa piacere avere riscontrato una grandissima presenza di turisti sia sabato che ieri, domenica. Gli eventi vanno avanti: ci sarà da divertirsi".

Il programma di Riccione Mi Strega

Gli eventi, iniziati già ieri, proseguiranno oggi (31 ottobre) per tutta Riccione, dalle 17 alle 22.

Dark night

Oggi a Riccione arriva la "Dark night" con l'apertura straordinaria delle attività commerciali dopo cena per animare la notte e offrire la possibilità di acquistare con sconti stregati fino al 31%.

Black Magic Fashion

Un backstage mostruoso di moda, costumi e accessori, in collaborazione con il Liceo Volta-Fellini di Riccione e Diadema Academy sede di Rimini. Dalle 17 sui Giardini dell'Alba con parata e Photoshotting fino a viale Ceccarini.

Ghost Riders

Un gruppo di fantasmi roboanti della Harley Davidson di Riccione infestano i viali della città, dalla zona Abissinia al centro, fino ai Giardini dell'Alba. Si parte alle 19 da viale San Martino angolo viale Gramsci per proseguire verso Viale Ceccarini e zona Alba.

Trucca bimbi e dolcetto o scherzetto

In tutta la città, postazioni per un trucco mostruoso e i dolcetti di Halloween.

Purple Skate e Sport's magic

Lo sport è magico grazie alla partecipazione di associazioni sportive con momenti di animazione in città e alla pista di pattinaggio dei Giardini Montanari dove i bimbi, truccati a tema, possono divertirsi sui pattini.

L'evento è organizzato dai Comitati cittadini: Consorzio Viale Ceccarini, Associazione Riccione Abissinia, Riccione Alba e Riccione Paese, Comitato tasso riccione, Comitato Viale Dante, Riccione in collaborazione con il Comune di Riccione.