Calcio C, Coppa Italia: Rimini-Cesena (15,30). Gaburro: 'Vogliamo passare il turno'

Martedì di Coppa Italia. Alle 15,30 al Neri derby con il Cesena: 90 minuti, più eventuali supplementari e rigori. Chi vince passa il turno. E' una sorta di rivincita dal ko subito sempre al Neri in campionato. Il Cesena si presenta all'appuntamento con quattro vittorie di fila, il Rimini con un pari e una sconfitta in casa (in classifica 21 punti contro 18).

Ancora out Piscitella e Sereni, rispetto all'ultima gara di campionato l'undici cambierà per buona parte: i volto nuovi saranno certamente Galeotti in porta, Haveri e Tofanari sulle corsie esterne, Gigli centrale, Rossetti e Tanasa a centrocampo, probabilmente Mencagli al centro dell'attacco. Spazio probabilmente ci sarà durante il match anche per Eyongo.





IL TECNICO Mister Marco Gaburro sottolinea: “Il Rimini vuole passare il turno perché la Coppa Italia è una competizione importante, perché ci dà modo di dare rotazione al gruppo e quindi più partite ci sono da giocare e meglio è, e infine perché si tratta di un derby”.

Come arriva il Rimini a questo appuntamento?



“Con la Carrarese abbiamo affrontato una battaglia, si è speso tantissimo. Siamo stati beffati per il gol subito in quel momento della partita e per com’è arrivato. Passato il giorno di comprensibile fastidio ho visto la squadra determinata, al lavoro con concentrazione. Sarà una partita diversa, più ricca di duelli, ancora più fisica e molto giocata sugli spazi e non solamente sul fraseggio. E questa cosa per il pubblico sarà una cosa positiva, per noi dovrà diventarla anche per il risultato. Entrambe le squadre, comunque, sono cresciute rispetto al derby in campionato. Sarà una gara a sé in tutto e per tutto”.

Che lezione suggerisce il derby di campionato?



“Noi abbiamo giocato male, soprattutto il primo tempo, in maniera troppo passiva, abbiamo messo troppo poco in difficoltà l'avversario: dobbiamo cercare di interpretare la partita in maniera diversa perché siamo una squadra che tende a giocare troppo allo stesso modo, cioè dobbiamo essere più elastici, capire che contro squadre così bisogna essere più bravi a non farsi pressare troppo, a giocare più partite fisiche e di battaglia e meno di fioretto”.

