Inquinamento, rientra l'allerta smog in Emilia Romagna Da martedì primo novembre non saranno più attive le misure in tutte le province

Attualità Emilia Romagna | 11:59 - 31 Ottobre 2022 Immagine di repertorio. Rientra l'allerta smog in tutte le province dell'Emilia-Romagna. Lo certifica il bollettino di Arpae: le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 4) nei comuni Pair e gli altri provvedimenti emergenziali, non saranno più attivi a partire da martedì primo novembre.

