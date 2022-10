Rimini, al Cinema Tiberio 'Quel che conta è il pensiero', ospite il regista Luca Zambianchi

Eventi

Rimini

| 11:16 - 31 Ottobre 2022

Una scena dal film.

Al Cinema Tiberio di Rimini mercoledì 2 novembre alle ore 17 ed alle ore 21 (biglietti interi € 7, ridotti, € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, nell’ambito della rassegna FICE Emilia Romagna Riusciranno i nostri eroi, dedicata al cinema italiano, il film "Quel che conta è il pensiero" di Luca Zambianchi con Luca Zambianchi, Michele Petrini, Alessandra Rontini, Matteo Celli ed Enrico Zambianchi. Il regista sarà ospite della proiezione delle ore 21 per una conversazione con il pubblico al termine del film.



Giovanni e Michele sono alla ricerca di un terzo coinquilino per il loro appartamento per studenti. Giovanni, anziché preparare gli esami di Medicina, lavora alla messa in scena del proprio spettacolo amatoriale “La Lavanderia di Freud”; mentre Michele, ottimista fuoricorso, rimbalza di festa in festa e di ragazza in ragazza. Complice la diffidenza di Giovanni, la ricerca del nuovo coinquilino sembra aver poco successo – finché un giorno, senza preavviso, Asia si presenta alla porta. Tra esami rimandati, discussioni ambiziose, incurabili malinconie e un po’ troppi caffè, Giovanni, Asia e Michele incedono verso un futuro incerto nelle file di una generazione perennemente in crisi, in attesa di uno slancio che sembra sfociare regolarmente nell’(auto)ironia.