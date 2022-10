Rollerverucchio: podio in ogni categoria alla finale del Campionato Nazionale Uisp

Sport

Verucchio

| 10:27 - 31 Ottobre 2022

Alcuni dei protagonisti delle sfide - foto dalla pagina Facebook di Rollerverucchio.

Questo weekend si è svolta a Riccione la finale del campionato Nazionale Uisp 2022, dove agonisti e preagonisti della Rollerverucchio si sono misurati con atleti di tutta Italia.

Accompagnati dall'allenatrice Giulia Bargellini, la squadra preagonistica ha particolarmente brillato, meritandosi podi in ogni categoria e aggiudicandosi il primo posto come società preagonistica vincitrice.

Il loro allenatore Massimo Bargellini, che li ha preparati, con soddisfazione, ha potuto raccogliere i frutti.



I piazzamenti dei piccoli atleti:

Pietro Piva (1cross-1speed)

Alice Valloni (5cross-1speed)

Gianluca Parisi(1cross-1speed)

Chiara Possenti (1cross)

Davide Bernardi(3cross-1speed)

Nicolas Possenti (1 cross)

Stella Piva(3cross-2speed)

Yuri Nisi (1cross-1speed)



Anche gli agonisti hanno dato il meglio, in particolare Lorenzo Semprini, in roller cross, che con tecnica e velocità è riuscito a conquistare il primo posto del podio nonostante i forti avversari.

Assieme a lui ha dato spettacolo Gaia Bernardi che, nonostante una brutta caduta da una rampa parabolica, si è subito rialzata con grinta, terminando il suo percorso di roller cross e recuperando le avversarie con estrema decisione per ottenere il gradino più alto del podio.



I piazzamenti degli atleti agonisti:

Gaia Parisi (4speed-5battle)

Gaia Bernardi(1cross-2speed)

Lorenzo Semprini (1cross)

Enrico Valloni(2cross-4speed)

Aurora Piva(4speed-4classic-5 battle)

Andrea Mandolesi(1 slide-3cross-5speed-3battle)

Alessandra Semprini (1slide-2cross-2classic-2battle)



In seconda giornata, accompagnati dall'allenatore Nicolas Yuki Santoni, la squadra ha affrontato classic e battle. Infine dopo Slide si sono svolte le premiazioni dei migliori atleti preagonisti maschile e femminile che sono stati assegnati ai nostri Yuri Nisi e Stella Piva.

La Rollerverucchio si aggiudica anche il terzo posto tra le società vincenti.