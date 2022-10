Tennis A2, Viserba fa il suo esordio in casa contro il Tennis Club Cagliari

Sport

31 Ottobre 2022

La formazione al completo del Tennis Club Viserba.





Il Tennis Club Viserba fa il suo esordio in casa martedì (dalle 10) nel campionato di serie A2. Dopo la sconfitta subita nella prima giornata sui campi del Circolo Tennis Eur Roma per 4-2 e dopo aver osservato ieri il turno di riposo nel primo girone di qualificazione, il team viserbese affronta una delle corazzate del girone, il Tennis Club Cagliari, una delle tre squadre più forti del raggruppamento, anche se nella prima giornata ha subito una netta battuta d’arresto per 5-1 contro il Circolo della Stampa Sporting di Torino e nel secondo turno ha ceduto piuttosto nettamente all’Eur Roma in casa per 5-0.

Molto dipenderà dunque da chi verrà schierato dal Tc Cagliari, una squadra che può contare in teoria su giocatori del calibro degli argentini Juan Manuel (1.8) e Francisco Cerundolo (1.10), sul 2.1 Juan Pablo Ficovich e sui 2.2 Emiliano Maggioli e l’argentino Roman Andres Burruchaga, ma anche su giocatori di classifica inferiore che completano il roster. Insomma, un incontro sulla carta proibitivo e contemporaneamente accessibile a seconda dello schieramento degli avversari.