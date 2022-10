Rubata una lapide in marmo al cimitero centrale di Rimini

Cronaca

Rimini

| 07:48 - 31 Ottobre 2022

La croce in legno messa al posto della lapide rubata.

Erano andati al cimitero di Rimini per portare un fiore sulla lapide del padre che riposa in pace. Una visita amara per i figli che, arrivati davanti al loculo, hanno scoperto che ignoti avevano depredato la tomba in marmo del defunto. "Una sconvolgente sorpresa", spiega la figlia al Resto del Carlino, pubblicando la foto di una croce in legno messa al posto della lapide rubata. Un furto che ha determinato l'ira della donna: "Quello che è accaduto è assurdo e gravissimo: voglio andare fino in fondo". Ora i carabinieri visioneranno le telecamere che si spera possano essere utili per l'identificazione dei ladri.