Un malore mentre si trova nei boschi e giovani coppie perdono l'orientamento

Cronaca

Bagno di Romagna

| 06:51 - 31 Ottobre 2022

Nella foto il secondo intervento presso s.Sofia.

La stazione Mt Falco del Saer è stata impegnata su diversi fronti nella giornata di domenica 30 ottobre con vari interventi: a Bagno di Romagna per due giovani con perdita di orientamento, S.Sofia per un malore e in zona diga di Ridracoli per una coppia con perdita di orientamento.



Il primo intervento si è svolto presso Sasso S.Agnese (Comune Bagno di Romagna) per una giovane coppia (lui di Cesena del '94, lei di Napoli del '98) che, dopo essere partiti per un'escursione, han perso l'orientamento finendo fuori sentiero in una zona scoscesa. La squadra è giunta sul target e, dopo aver valutato la situazione, ha messo in sicurezza i due ragazzi con imbrago e corde, e li ha recuperati e riportati sul sentiero.



Il secondo intervento è avvenuto sul sentiero che da Cà Fiumari conduce a S.Paolo in Alpe (Comune di S.Sofia) per un signore di 49 anni di Ravenna che si trovava in un'escursione con la moglie quando ha accusato un malore. Fortunatamente un volontario del Saer si trovava in zona ed è giunto sul target mentre giungevano anche una squadra di Mt Falco, gli operatori sanitari del 118 si S.Sofia e Elipavullo: quest'ultimo ha verricellato l'uomo per trasportarlo all'ospedale di Ravenna per gli accertamenti del caso.



Presso la diga di Ridracoli (Comune Bagnondi Romagna) si è svolto il terzo intervento per soccorrere due giovani con perdita di orientamento. I due giovani fortunatamente hanno trovato il cartello di emergenza 6058 che gli ha permesso di mettersi in contatto con il 118 che ha attivato il Saer. Sul posto sono intervenute due squadre: una è giunta sul target e ha accompagnato gli escursionisti sul sentiero Vergherete dove si trovava una seconda squadra con un mezzo fuoristrada con cui ha riportato la coppia al proprio mezzo.