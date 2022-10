Volley A2 femminile, Omag MT ko contro Roma 3-1

Sport

San Giovanni in Marignano

| 00:08 - 31 Ottobre 2022

La Omag MT esce sconfitta da Roma per 3-1. C'è il naturale rammarico per una prestazione non addolcita dal risultato, ma anche – e forse soprattutto – la sensazione di aver giocato al meglio contro la corazzata Roma, con una prova fatta di qualità, abnegazione e grande energia al termine di una partita tiratissima.

La formazione marignanese recita alla pari contro una squadra di grande caratura di fronte ai 500 spettatori del Palasport di Guidonia: le manca un po’ di cinismo, qualche errore di troppo e una battuta poco efficace che invece ha Roma, specie per gestire i buoni vantaggi costruiti nel primo e quarto set: di certo la prestazione è molto incoraggiante.



Alessandro Zanchi vice allenatore della OMAG-MT: "E' stata una partita combattuta dove entrambe le squadre hanno tirato fuori veramente dei colpi interessanti . Ci sono stati di scambi infiniti con delle difese e attacchi di palla alta meravigliosi. Roma in questa partita avuto qualcosa in più e lo ha dimostrato con tutte le sue tre attaccanti laterali ma anche con il gioco spumeggiante e meraviglioso che loro palleggiatrice è riuscita a tirare fuori. Io sono contento della gara che abbiamo fatto e sono sicuro che giocando con un avversario da prima della classe abbiamo qualcosa su cui lavorare ma anche delle soddisfazioni da poter utilizzare le settimane successive per affrontare gli altri.”



Il tabellino



ROMA VOLLEY CLUB: Rivero 15, Rebora 12, Bici 22, Melli 16, Ciarrocchi 7, Bechis 4, Ferrara (L), Bianchini. Non entrate: De Luca Bossa, Valoppi (L), Valerio, Rucli. All. Cuccarini.



OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Rachkovska 9, Parini 1, Turco 1, Bolzonetti 20, Salvatori 2, Perovic 22, Caforio (L), Babatunde 4, Covino 1, Cangini, Aluigi. Non entrate: Saguatti, Biagini (L). All. Barbolini.



ARBITRI: Galtieri, Proietti.



PARZIALI: 25-20 25-14 26-28 25-19





NOTE Spettatori: 550, Durata set: 26′, 23′, 34′, 27′; Tot: 110′. MVP: Bechis.



Top scorers: Bici E. (22) Perovic N. (22) Bolzonetti A. (20)

Top servers: Bolzonetti A. (3) Rivero J. (2) Bechis M. (2)

Top blockers: Rebora S. (5) Bici E. (4) Perovic N. (2)