Basket B2 femminile, Ren-Auto espugna Cesena 52-65

Sport

Rimini

| 21:10 - 30 Ottobre 2022



La quinta giornata del girone B del campionato di B femminile vede la Ren-Auto di coach Andrea Maghelli di scena nella vicina Cesena in quello che è, almeno sulla carta, quasi un testacoda: le neopromosse padrone di casa sono infatti l'unica squadra ancora a secco di vittorie, mentre l'Happy cerca i due punti per agganciare momentaneamente in vetta Castel San Pietro, ferma per il turno di riposo.

Coach Maghelli recupera dopo tre gare capitan Novelli, schierata nello starting five insieme a Capucci, Garaffoni, Eleonora e Noemi Duca. Da sottolineare tra le file di Cesena la presenza delle ex Valeria Nanni e Claudia Girelli.

Le padrone di casa trovano il primo vantaggio con un 2/2 dalla lunetta, ma Noemi Duca pareggia immediatamente con un bel movimento in svitamento a centro area.

Cesena entra decisamente meglio in partita, è più aggressiva, impeccabile dalla lunetta e sorprende una Ren-Auto tropo svagata nella circolazione di palla: parziale di 7-0 per la Nuova Virtus per il 9-2 complessivo. L'attacco rosanero non riesce ad essere efficace contro la difesa schierata e il poco che arriva è conseguenza di giocate in velocità: 9-5 a metà frazione.

Dopo un libero di Capucci Cesena segna il canestro del 12-6 e successivamente, con 4 liberi consecutivi tocca il nuovo massimo vantaggio, +8 sul 15-7. Capucci dalla lunetta avvicina la Ren-Auto: il quarto si chiude sul 15-9. I liberi continuano ad essere l'unico modo con cui le due squadre muovono il punteggio: un 2/2 di Garaffoni vale il 15-11.

La numero 14 trova finalmente la via del canestro nell'azione successiva, poi Mongiusti, con un gioco da tre punti dopo rimbalzo d'attacco, regala il primo vantaggio alla Ren-Auto, 15-16.

Ancora Mongiusti, questa volta con un tiro dai sei metri, segna il canestro del 15-18.

E' il cambio di inerzia che serviva: la difesa diventa ermetica e concede appena un punto, mentre in attacco la squadra corre e gira bene la palla. A 4' dall'intervallo il punteggio è 16-23. Lo scarto non cambia e si va così al riposo lungo sul 23-30. Rilevante l'impatto della 2005 Mongiusti, autrice di 9 pesantissimi punti.

Al ritorno in campo la Nuova Virtus ha una reazione veemente e piazza un parziale di 7-2 chiuso da una tripla di Girelli, 30-32. Eleonora Duca con una tripla e la sua gemella Noemi con un bel movimento sotto canestro ridanno ossigeno alla Ren-Auto, 32-37.

Le "Ducas" trascinano l'attacco, ma Cesena resta a contatto. Negli ultimi secondi di frazione Garaffoni ruba palla e in contropiede realizza il canestro che fissa il punteggio sul 40-47 al 30'.

Si riparte e la Nuova Virtus con un 4-0 immediato si riavvicina , 44-47, ma Pignieri in penetrazione e Noemi Duca di forza da sotto "pareggiano". L'atmosfera si scalda, Cesena e il suo pubblico non gradiscono il metro arbitrale, fioccano le proteste e le conseguenti decisioni punitive della coppia in grigio.

Fallo su Pignieri, tecnico alla panchina ed espulsione diretta di coach Lisoni fruttano 5 liberi per per la Ren.Auto: Pignieri e Capucci con freddezza glaciale li realizzano tutti per il 47-58 a metà frazione. Da qui in poi non c'è più partita, perché l'incontro scivola via in un mare di polemiche e conseguenti fischi continue che la Ren-Auto capitalizza a dovere.

Finisce 52-65.



IL COACH "E' stata una partita molto fisica - commenta coach Maghelli -: all'inizio non siamo riusciti a prendere le misure all'aggressività di Cesena che ci ha condizionato al punto da portarci a sbagliare tiri facili in attacco. Nel secondo quarto le cose sono cambiate, abbiamo lavorato meglio in difesa costringendo le nostre avversarie a forzare molto; a quel punto le ragazze sono riuscite a giocare in campo aperto, si sono rilassate e anche a difesa schierata l'attacco ha cominciato a girare. Nel momento di bagarre il 5/5 ai liberi è stato un segno di forza mentale: la squadra è stata brava a mantenere la calma in quel momento, tanto più se consideriamo i finali delle partite precedenti. E' un peccato perché per quel quarto contro Samoggia non siamo a punteggio pieno, ma abbiamo comunque una buona classifica e lavoreremo approfittando della pausa per arrivare concentrati alla partita con la Magika".

La Ren-Auto tornerà in campo a Castel San Pietro sabato 12 novembre, alle ore 20.30, per il match con la Magika.



Il tabellino

NV Cesena - REN-AUTO 52-65

Nuova Virtus: Koral 12, Clementi, Sabbatani, Zoffoli, Battistini 11, Bollini, Gori 4, Currà 19, Nanni 2, Girelli 3, Abati 1, Sampieri. All. Lisoni

REN-AUTO: Novelli 4, Mecozzi, Duca E. 11, Pignieri 8, Duca N.14, Renzi, Garaffoni 10, Capucci 8, Lazzarini, Tiraferri, Gambetti, Mongiusti 10.

Arbitri: Zambelli e Neri.

Parziali: 15-9; 8-21; 17-17; 12-18