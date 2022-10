Calcio Prima, il Riccione regola l'Accademia Marignanese (2-1)

Sport

Riccione

| 20:54 - 30 Ottobre 2022

Successo del Riccione la Nicoletti control'Accademia Marignanese (2-1) davanti a circa duecento spettatori. Inizialmente il Riccione è contratto mentre la Marignanese (in extremis forfait del difensore centrale e capitano Luca Beccari: al suo posto Gennaro Karol Izzo, classe 2005) cerca di fare la partita. Pochi lampi illuminano la gara ed il più intraprendente tra i padroni di casa è Fantini che va alla conclusione un paio di volte e semina il panico nella retroguardia ospite. Il vantaggio del Riccione arriva al 40' sugli sviluppi di un fallo laterale: Imola batte lungo all'interno dell'area di rigore, Amati lascia scorrere ed in girata batte a rete infilando Badioli.



La ripresa vede un Riccione più ordinato rispetto al primo tempo anche se un giro palla noioso ed inconcludente e addirittura autolesionistico lasciano intravedere poche idee in fase di costruzione. Al 58' Klyvchuk dall'angolo calcia in mezzo all'area di rigore, Badioli smanaccia e la palla finisce al limite dell'area sui piedi di Bencivenga che lascia partire un gran pallonetto per il raddoppio della squadra di Iencinella. Il Riccione diventa padrone del campo e sembra poter arrotondare il bottino in qualsiasi momento ma l'ultimo passaggio latita e le conclusioni a rete risultano imprecise. All'88' una palla sporca giunge in area alle spalle della difesa, sbuca dal nulla Romano che di piatto e di giustezza infila Masini (2-1).

Gara riaperta e la Marignanese cerca il forcing finale per riacciuffare il pari. Tutto inutile, il Riccione vince di nuovo in casa ed incamera tre punti pesanti. Nota dolente purtroppo l'infortunio di Alberelli ad inizio gara e di Dragoni al 68'.



Sabato prossimo altro derby, questa volta in casa dell'Asar.

In casa Marignanese, la società è soddisfatta della reazione della squadra ed è consapevole che manca solo qualche risultato positivo (e qualche aggiustamento nella rosa) per imboccare la strada maestra che porta all’obbiettivo finale, che è la salvezza.



Il tabellino



RICCIONE: Masini, Bencivenga, Alberelli (10' Imola), Gueye, Fini, Ioli, Fantini (75' Brisigotti), Magrotti, Amati B. (63' N'Dao), Klyvchuk, Dragoni (68' Capriotti). A disp.; Amati A., Mansolillo, Fabbri, Ingrosso, Cugnigni. All. Iencinella.



MARIGNANESE: Badioli, Marfella, Markaj (76' Siciliano), Izzo, Tirincanti (90' Lorenzi), Rossi, Cekirri, Marcolini (70' Ottaviani), La Pescara (58' Romano), Bacchielli (67' Gabellini), Di Blasio. A disp. Ottaviani, Venuto, Rinaldi. All. Palazzi.



Arbitro: Ricuperati di Lugo di Ravenna.



Reti: 40' Amati B. (R), 58' Bencivenga (R), 88' Romano (M).



Note. Ammoniti; Fini (R).