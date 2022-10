Andrea Gnassi e Gianni Giannini premiati come salvatori dell'arte

Attualità

| 20:09 - 30 Ottobre 2022

L'ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi e Gianfranco "Gianni" Giannini, amico fraterno di Tonino Guerra, scomparso nel 2020, sono stati insigniti del Premio Rotondi per i salvatori dell'arte, consegnati ieri (sabato 29 ottobre) a Sassocorvaro.



Il riconoscimento, giunto alla sua 24esima edizione, nasce in memoria di Pasquale Rotondi, Soprintendente di Urbino che durante la Seconda Guerra Mondiale si adoperò per il salvataggio di oltre 7800 opere d'arte, nascondendole a Carpegna e Sassocorvaro e proteggendole dalle razzie delle SS.



Gianni Giannini, "cittadino esemplare di Pennabilli, protagonista di una favola italiana con il poeta del cinema Tonino Guerra" , ha ricevuto il riconoscimento "per il lavoro di salvaguardia e tutela del patrimonio storico, artistico e culturale di Pennabilli".



Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini, è stato premiato per lo “straordinario contributo al turismo culturale del Comune da lui guidato concretizzatosi in operazioni luminose di recupero di gioielli culturali e di memoria come il Teatro Galli, il cinema Fulgor caro a Fellini con una parte del Museo Fellini e la Rocca malatestiana con il Museo Fellini e anche stanze dedicate a Tonino Guerra”.