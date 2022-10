Basket D, la Stella Rimini cade a Cesena 75-58

Sport

Rimini

| 19:41 - 30 Ottobre 2022

Prima vittoria stagionale per il Basket Cesena 2005 a spese della Stella Rimini per 75-58.

Senza Verni e Russu, la Stella Rimini, inizia alla grande. Sulla tripla di Pulvirenti del 9-2 coach Solfrizzi chiama subito time out, due urli secchi per scuotere i suoi, troppo sfuocati e imprecisi al tiro che al rientro in campo sembrano più concentrati.

La pronta reazione arriva quasi subito e consente di ribaltare l’inerzia: triple di Piazza e Pezzi a cui risponde Nuvoli (ottima prova del diciannovenne riminese), poi Federico Rossi chiude il quarto con il canestro del + 2: 16 a 14. L’equilibrio dura poco e con un parziale di 8-0 di Cesena (due triple consecutive di Filippo Rossi) si apre un piccolo vantaggio, con Rimini che fatica a stare in scia e che perde il veterano Naccari, espulso, frettolosamente e senza colpe, per un contatto di gioco solo presunto.

Si va al riposo sul 31-21 con la sensazione che sia già arrivata la fuga definitiva, anche se Rimini ce la mette tutta e ha il merito di non mollare mai, spinta dalle iniziative di Fornaciari e del giovane Nuvoli.

Al rientro in campo coach Casoli prova a mischiare le carte e schiera i suoi a zona, cercando di limitare le perdite, ma Cesena ci mette poco a prendere le misure; vanno a segno ben cinque triple e si scava un solco che inizia a diventare piuttosto ampio. La tripla di Domeniconi sulla sirena dei 24 secondi certifica il massimo vantaggio (17 punti sul 51 a 34) quando il terzo quarto è agli sgoccioli e la partita è sotanzialemnte segnata.

C’è però ancora parecchio da notare, come il rilassamento dei padroni di casa che sembrano far di tutto per tenere in vita Rimini che comunque non le arriva mai a contatto, e alcuni canestri più che importanti che rimettono sempre il distacco a quote più che confortanti.

La partita è praticamente chiusa e archiviata ma i minuti conclusivi regalano tecnici ed espulsioni; un lampo finale di Piazza spinge il vantaggio nuovamente verso le 20 lunghezze e manda in archivio la prima ittoria stagionale tanto attesa.



Il tabellino

Cesena Basket 2005 – Stella Rimini 75 – 58

Cesena Basket 2005: Rossi Filippo 18, Piazza 11, Domeniconi 3, Panzavolta 9, Rossi 9, Ricci 2, Pezzi 9, Sanzani 2, Scarpellini, Capucci, Balestri 12. All. Solfrizzi.

Stella Rimini: Fornaciari 19, Gori 4, Naccari 1, Pulvirenti 5, Rizzo, Nuvoli 10, Serpieri 7, Bartoli 5, Giovanardi 7. All. Casoli.

Arbitri: Cascioli di Carpi e Conte di S.Lazzaro

Parziali: 16 – 14, 31 – 21, 51 – 35.