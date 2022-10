Calcio Promozione: sorriso Stella, cade imbattibilità della Sampierana (1-0)

Sport

Rimini

18:07 - 30 Ottobre 2022

Stella - Sampierana 1-0



STELLA: Gentili, Fabbri, Bonucci, Belicchi (2' pt Cicchetti), Garcia Rufer,Baffoni, Eusebi (37' st Piastra), Salvatori (14' st Torri), Medi (41' st Pivi), Marconi, Raschi (17' st Rossi). A disp. Bascucci, Guidomei, Sammaritani, Antonacci. All. Boldrini.

SAMPIERANA: Zammarchi, Quaranta, Diversi, Narducci, Canali (14' st Quercioli), Rossi, Castagnoli (11' st Berni), Petrini, Para (11' st Battistini), Corzani, Pungelli. A disp. Zollo, Drudi, Fiaschetti. All. Barontini.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna.

RETI: 22' pt Eusebi.

AMMONITI: Berni, Zammarchi, Garcia Rufer, Cicchetti.



RIMINI Sorride la Stella, che ferma la lanciatissima Sampierana, alla prima sconfitta stagionale. Decide il rasoterra al 22' di Eusebi. É poi bravo Zammarchi a negare due volte il gol del raddoppio a Rossi. Unica nota negativa per la Stella l'infortunio alla spalla che costringe Belicchi a chiedere il cambio dopo due minuti di gioco.