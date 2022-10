Calcio Eccellenza, tris della Savignanese a Comacchio (0-3)

Sport

Savignano sul rubicone

| 18:07 - 30 Ottobre 2022

Non sbaglia la Savignanese che si impone 3-0 sul terreno della Comacchiese ultima in classifica.

Avvio brillante dei romagnoli, che già al 9′ sbloccano la sfida con il sigillo di Pacchioni. Passano tre minuti e ancora Pacchioni, su assist di Possenti, insacca il bis. Il match è in discesa, la Savignanese controlla agevolmente la partita e, per il resto del primo tempo e tutta la durata della ripresa, comanda le operazioni senza alcun problema e segna il tris nel finale all’87’ su rigore con Zoffoli (fallo su Farabegoli). Testa a mercoledì: al Capanni arriverà il Sanpaimola.



Il tabellino

Comacchiese: Cottignoli, Fantinuoli, Sorrentino, Schiavon, Alberi, Angelini (84′ Centonze), Simoni (79′ Bushi), Nefatti, Fantini, Centoze, Biolcati. A disp: Farinelli, Grassi, Minieri, Tomasi, Cavalieri, Carli. All Cavallari



Savignanese: Fusconi, Zoffoli, Mazzarini, Vitalino, Lambertini, Onofri, Nicolini (65′ Sbrighi), Cassani (73′ Franchini), Pacchioni (83′ Farabegoli), Protino (65′ Bascioni), Possenti (55′ Mazza). A disp: Semprini, Battistini, Tola, Farabegoli, Sberlati. All Montanari.



Reti: 9′, 12′ Pacchioni, 87′ rig Zoffoli.



Note. Ammoniti: Angelini, Sbrighi, Cottignoli