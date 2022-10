Calcio Eccellenza, il Victor piega il Castenaso con rigore di Ambrosini (1-0)

Sport

Repubblica San Marino

| 16:49 - 30 Ottobre 2022

Alex Ambrosini esulta dopo il gol (foto Pruccoli).



Il Victor San Marino, con grande cuore e grande carattere, torna al successo: battuto 1-0 il Castenaso con un rigore trasformato da capitan Ambrosini al 19’ del primo tempo. Una vittoria molto importante per il morale e la classifica dopo la sconfitta di una settimana fa a Coriano. Annullati al Victor San Marino all’8’ del primo tempo e al 19’ della ripresa per fuorigioco due gol (il primo a Marra, mentre l’altro a Malo).

Tutta la dirigenza biancazzurra si congratula con lo staff tecnico e la squadra non solo per la conquista del decimo successo ma anche per la prestazione, lo spirito di abnegazione e il grande senso di appartenenza.



I titani, sempre primi nel girone B con un bottino di 30 punti, scenderanno in campo nuovamente in campo mercoledì 2 novembre per affrontare in trasferta il Masi Torello Voghiera (il calcio d’inizio al campo comunale “Benito Villani” è fissato per le ore 14.30). L’obiettivo di capitan Ambrosini e compagni è sempre lo stesso: conquistare l’intera posta in palio per mantenere vivo il sogno della promozione in serie D.



Il tabellino



Victor San Marino-Castenaso 1-0



Victor San Marino: Pazzini; Lombardi, De Queiroz (23’ st Monaco), Tosi; Gramellini, Sabba (20’ st Lazzari), Santoni, Mengucci; Marra (1’ st Stellacci); Malo (28’ st Dioh), Ambrosini (32’ st Mantovani). A disp. Forti, Manuelli, Mazzavillani, Buda. All.: Cassani.



Castenaso: Aversa; Marchesi, Bassoli (23’ st De Brasi), Greco, Magliozzi (41’ st Raspadori); Verri, Colli, Grassi (35’ st Beccari), Monducci (23’ st Canova); Jammeh, Sartori. A disp. Cinelli, Veronese, Bruni, Pancera, Ghiselli. All.: Gelli.



Arbitro: Benini di Forlì.



Rete: 19’ pt rig. Ambrosini



Note. Ammoniti: De Queiroz, Sartori, Greco, Stellacci.