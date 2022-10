Rimini, mare d’autunno. Temperatura estiva e spiaggia piena di gente

Attualità

Rimini

| 15:07 - 30 Ottobre 2022



È il ponte di Ognissanti, ma potrebbe essere scambiato per quello del 1 Maggio. Prosegue l' autunno dalle temperature estive a Rimini. Il caldo fuori stagione - la colonnina di mercurio ha toccato anche oggi i 22 gradi - ha incentivato molti riminesi a recarsi in spiaggia. Non mancano turisti e visitatori che si sono trattenuti in spiaggia a prendere la tintarella, nonostante il calendario indichi la data del 30 ottobre. Lo stabilimento balneare Tiki Bagno 26 di Rimini è stato preso d'assalto, come evidenzia il bagnino d'Italia Gabriele Pagliarani: "Peccato aver messo via tanti lettini, alla fine dell'estate, oggi siamo stati presi d'assalto. É una situazione bella e brutta allo stesso tempo: le stagioni dovrebbero scorrere normalmente. Per chi fa un mestiere come il mio, questa lunga estate è un bene, ma per altri è un male, penso agli agricoltori alle prese con il problema della siccità. Io ho la fortuna di fare questo lavoro. Sono cinque anni che assieme ai miei soci abbiamo deciso di fare il mese d'ottobre, perchè crediamo in questo lavoro. Adesso la fortuna ci sta accarezzando e la sfruttiamo. Non possiamo fare altrimenti. Ci adeguiamo ai cambiamenti climatici".