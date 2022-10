Manifesti anti-fascismo con le parole di Liliana Segre: l'iniziativa parte da Pennabilli

Attualità

| 15:25 - 30 Ottobre 2022

Alcuni dei manifesti affissi.

Manifesti che in calce portano la firma "Pennabilli è antifascista" e che riprendono i passaggi del discorso pronunciato dalla senatrice Liliana Segre, nella prima seduta della nuova Legislatura al Senato. L'iniziativa, sostenuta dall'Anpi, è opera di "Orizzonte Comune", la lista civica che ha partecipato alle ultime elezioni amministrative di Pennabilli, finendo, con i propri consiglieri, tra i banchi dell'opposizione. I manifesti, spiegano i promotori, sono una risposta alle dichiarazioni del sindaco pennese Mauro Giannini, rese sia via social, sia in alcuni interventi radiofonici, ma anche un'iniziativa per sensibilizzare la popolazione sul tema della Liberazione, nell'anno in cui ricorre il centenario della marcia su Roma. I manifesti sono stati affissi a Rimini, Santarcangelo e Villa Verucchio, nei prossimi giorni a Pennabilli e Novafeltria. Alcuni cittadini pennesi li hanno già affissi alle finestre e alle porte delle proprie abitazioni e delle proprie attività commerciali.