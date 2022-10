Rimini, mega rissa in centro storico. Alle "Cantinette" interviene la Polizia

Cronaca

Rimini

| 14:30 - 30 Ottobre 2022

Archivio.



Nella notte tra sabato e domenica (29-30 ottobre) è scoppiata una mega rissa a colpi di sedie, pugni, bottigliate e calci nella zona delle "Cantinette", nel centro storico di Rimini: alcuni giovani sono stati fermati e individuati. Fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. La Polizia sta ricostruendo l'accaduto anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Immediato l’allarme da parte di residenti ed esercenti della zona alla Polizia, intervenuta sul posto con alcune Volanti. Le cause sarebbero riconducibili a futili motivi: screzi tra un paio di gruppi formati da una ventina di ragazzini, alcuni minorenni, che complice l’alcol in corpo sono degenerati in mega rissa.



I fatti hanno riaperto il dibattito sulla sicurezza cittadina. Nicola Marcello chiede nella zona delle Cantinette un presidio fisso della polizia locale in occasione dei fine settimana, dei pre-festivi e dei festivi. Il consigliere di Fratelli d'Italia presenterà la proposta in consiglio comunale e nel caso di bocciatura da parte della maggioranza ha in serbo un'altra alternativa: "Proporrò a tutti i consiglieri comunali di essere disponibili a turno per tale opera di vigilanza in collaborazione con le associazioni di volontariato di Carabinieri, Polizia di Stato , Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria ed ovviamente Esercito, Aeronautica e Marina"