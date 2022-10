Basket C Silver, Dulca Angels respinge il ritorno del 4 Torri Ferrara (66-60)

Sport

Santarcangelo di Romagna

13:10 - 30 Ottobre 2022





Vittoria per la Dulca Santarcangelo fra le mura amiche del Pala SGR contro una 4 Torri Ferrara mai doma (66-60).

Nel primo quarto gli Angels, spinti da un caloroso pubblico, partono subito forte in difesa concedendo solo 11 punti al fronte dei 20 messi a referto. La presenza di Quaglia sotto le plance e la voglia di combattere fa sì che la Dulca Santarcangelo domini a rimbalzo nei primi 10 minuti in ambedue le metà campo.

Nel secondo quarto la squadra di casa continua a spingere sull’acceleratore mostrando una grande fase offensiva, i punti nel solo secondo quarto saranno 24. Si va all’intervallo sul punteggio di 44 a 30 a favore della Dulca Santarcangelo.



Al ritorno dagli spogliatoi la squadra ospite tenta la rimonta approfittando anche delle basse percentuali al tiro dei locali e accorcia le distanze. Inizia l’ultimo quarto e Ferrara si riavvicina prepotentemente. Le due squadre si rispondono colpo su colpo dando vita a un avvincente spettacolo. Ma alla fine la Dulca Santarcangelo, spinta da una bellissima cornice di pubblico, riesce a restare a debita distanza portando a casa il foglio rosa.

La prossima gara sarà in trasferta il 2 novembre alle 21:15 contro San Lazzaro, si ritornerà poi al Pala SGR sabato 5 alle ore 21.00.



ANGELS Buzzone 15, Pesaresi NE, Rivali 1, James 4, Quaglia 15, Mulazzani 6, Rossi 4, Macaru 8, Bonfè 10, Benzi, Lombardi, Panzeri 3. All.: Bernardi Ass.: Porcarelli, Miriello.



4 TORRI: Ghirelli M. 13, Gavagna 11, Monaldi 5, Ghirelli D. 11, Marongiu 3, Ghirelli L. 6, Zaharia 4, Pevere 7, Scuderi, Cavazzoni, D’Onofrio, Leopizzi. All.: Tarquini



Parziali: (20-11; 44-30; 51-45)