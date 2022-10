Volley B, PromoPharma ko a San Martino in Rio

Sport

| 12:49 - 30 Ottobre 2022

La PromoPharma torna dalla trasferta in terra reggiana senza punti ma dopo aver disputato una partita convincente sul piano del gioco per almeno per tre set, dando al tecnico Stefano Mascetti quelle risposte che si attendeva dopo la brutta partita con il Rubicone di sabato 22 ottobre.

“Abbiamo giocato veramente bene soprattutto il secondo e il terzo set e, se avessimo portato a casa il secondo, che abbiamo perso ai vantaggi, forse la partita avrebbe avuto un altro epilogo. Va però detto che siamo andati in difficoltà fisicamente nel quarto parziale. – Spiega lo stesso Mascetti. – San Martino in Rio ci ha messo in difficoltà con la battuta per tutta la partita ma non posso rimproverare niente ai miei giocatori che hanno lottato su tutti i palloni. Il campionato è ancora lungo e, se giochiamo così, possiamo ottenere il nostro obiettivo finale che è la salvezza”.



Va anche detto che la PromoPharma non ha potuto schierare tre giocatori che, normalmente, fanno parte della formazione titolare: la banda Benvenuti; l’opposto Zonzini e il libero Morelli.



Il tabellino



San Martino in Rio – PromoPharma 3-1



San Martino in Rio. Righi 2, Cassandra 21, Morselli 7, Gozzi 1, Bonfiglioli (L1), Zappalà, Caffagni 12, Santini 6, Lorenzini 11, Zambelli 1. N.E. Fregni (L2), Petratti, Brizzi. Ace 10, Errori battuta 12, Muri punto 7. All. Francesco Baraldi.



PromoPharma. Rondelli 1, Bacciocchi (L), Caselli 8, Ricci 12, Paganelli 7, Bernardi 7, Kiva 19, Conti, Cicconi, Borghesi, Lazzarini, Carigi. Ace 4, Errori battuta 6, Muri punto 6. All. Stefano Mascetti.



Arbitri: Gianluca Re (1° arbitro) e Davide Basilio Fallica (2°).



PARZIALI: 25/18 26/24 20/25 9/25



Prossima partita. PromoPharma – Gabbiano Mantova. Sabato 5 novembre ore 18.30 a Serravalle.





Serie D femminile

Titan Services – Fenix Faenza 2 a 3 (25/17 26/24 18/25 22/25 9/15).

La Titan Services conquista il suo primo punto in campionato nella partita più inaspettata, contro la capoclassifica Fenix Faenza. “Bene aver conquistato un punto però è un peccato averne preso solo uno, visto che eravamo avanti 2 set a 0. – Analizza coach Wilson Renzi a fine match. - Il primo set è stato semplice da portare a casa grazie a un buon rapporto di rischio/errore in battuta che ha messo molto in affanno la ricezione delle nostre avversarie. Nel secondo parziale siamo partite più contratte: eravamo sotto 21/19 e 24/23 ma l’abbiamo chiuso benissimo con due ace di Ludovica Ghinelli. Dal terzo set loro hanno sistemato la ricezione e hanno iniziato a giocare una buona pallavolo. Noi abbiamo giocato ai nostri livelli ma a quel punto, contro una squadra forte, non è bastato. Non avevamo neanche troppe armi in panchina, viste le assenze per infortunio. Al tie-break abbiamo sempre inseguito ma senza mai avvicinarci troppo. Spero che questa prestazione sia un’iniezione di fiducia per le ragazze in vista dei prossimi match”.



Titan Services. Ghinelli 18, Menicucci 4, Filippi 13, Esposito 7, Bernardi 1, Lazzari 1, Pasolini (L), Casadei 6, Ricciotti 18. N.E.: Valentini, Rossi, Bizzocchi. All. Wilson Renzi.



Prossima partita. Longiano Volley - Titan Services San Marino. Venerdì 4 novembre alle ore 21.15 a Longiano.