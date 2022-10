Meteo: novembre esordisce con più nuvole ed è atteso il ritorno della pioggia

Attualità

| 12:26 - 30 Ottobre 2022

Foto di repertorio.





Il campo di alta pressione tenderà ad indebolirsi nella prima parte di settimana, favorendo l’afflusso di correnti più umide di origine atlantica, che apporteranno principalmente un aumento della nuvolosità. Nella seconda parte di settimana saranno più probabili le precipitazioni anche sul territorio riminese, in particolare tra venerdì e sabato quando potremo essere interessati da un impulso instabile di origine atlantica.







Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 30/10/2022 ore 10:00



Lunedì 31 ottobre





Stato del cielo e precipitazioni: sereno o poco nuvoloso.





Temperature: minime senza variazioni significative, generalmente comprese tra 12 e 15 gradi ma con valori fino a 10 gradi nell’entroterra e localmente nelle aree extraurbane. Massime in lieve diminuzione, ma sempre su valori superiori alla media climatologica, e comprese tra 20 e 22 gradi.





Venti: deboli di direzione variabile. Mare: quasi calmo.





Attendibilità: molto alta.





Martedì 1 novembre



Stato del cielo e precipitazioni: il transito di un sistema nuvoloso sul Nord Italia determinerà un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata anche sul territorio riminese, dove però non sono previste precipitazioni.



Temperature: in lieve diminuzione, con valori minimi compresi tra 11 e 13 gradi e valori massimi compresi tra 18 e 21 gradi.



Venti: deboli, in prevalenza dai quadranti occidentali con rinforzi da Sud-Ovest su entroterra e Appennino.



Mare: quasi calmo.



Attendibilità: medio-alta.





Mercoledì 2 novembre







Stato del cielo e precipitazioni: nuvolosità irregolare con schiarite alternate ad addensamenti, più consistenti sull’area appenninica dove non si escludono isolati piovaschi tra pomeriggio e sera.



Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra 12 e 15 gradi, massime in lieve flessione, comprese tra 17 e 20 gradi.



Venti: deboli di direzione variabile. Mare: quasi calmo.





Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: la giornata di giovedì 3 novembre vedrà un aumento della nuvolosità con possibili piovaschi sull’Appennino Romagnolo. Nel corso di venerdì 4 novembre il transito di un impulso instabile di origine atlantica potrà determinare piogge maggiormente diffuse, che potranno risultare localmente anche a carattere di rovescio. I fenomeni potrebbero continuare ad interessare il territorio riminese in forma più debole e sparsa anche nella giornata di sabato 5 novembre. Si prevede anche un sensibile rinforzo della ventilazione di libeccio sui rilievi nel corso di venerdì, che favorirà un temporaneo aumento delle temperature in particolare tra pianura e costa, mentre da sabato, l’ingresso di aria più fresca in quota e la rotazione dei venti dai quadranti settentrionali, darà luogo a un calo termico con temperature che torneranno su valori tipici del periodo.



