Si ribalta con il trattore mentre raccoglie le olive, 70enne trasportato in elisoccorso

Cronaca

Pietracuta di San Leo

| 11:02 - 30 Ottobre 2022

L’intervento dell’eliambulanza, atterrata al campo sportivo di Pietracuta.

Sono gravi le condizioni di un settantenne che domenica mattina, 30 ottobre, è rimasto ferito a seguito di un incidente mentre si trovava alla guida di un trattorino. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, intento a raccogliere le olive, avrebbe perso il controllo del mezzo su un terreno scosceso, ribaltandosi e riportando diversi traumi.



L’incidente è avvenuto nei pressi di Pietracuta di San Leo in via Monte. Subito sono scattati i soccorsi con l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con l’ambulanza e l’auto medica da Novafeltria. L’anziano ha riportato diverse fratture, per questo è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata al campo sportivo di Pietracuta, che ha provveduto al trasporto dell'uomo all’ospedale "Bufalini" di Cesena. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.