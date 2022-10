Lite in strada a Bellariva, ferito con un coccio di bottiglia

Cronaca

06:57 - 30 Ottobre 2022

Una persona di nazionalità afghana è stata ferita con una bottiglia rotta durante una rissa avvenuta con un connazionale, ieri pomeriggio (29 ottobre) a Bellariva di Rimini. L'uomo è stato trasportato all'ospedale "Infermi" di Rimini: le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.



La rissa

Lo scontro ha avuto luogo tra viale Regina Elena e viale Firenze, al momento non è chiaro se i due, entrambi sulla trentina, si fossero dati appuntamento proprio per affrontarsi o se, invece, tutto sia accaduto per una lite poi degenerata. Tre i colpi inferti prima di allontanarsi, uno alla mano e due al torace. Sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Rimini. Sono al lavoro per individuare l'aggressore.