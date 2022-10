Calcio C: la top 11 del girone B. Arena (Gubbio) incanta ancora

Sport

Rimini

| 08:48 - 30 Ottobre 2022

Alessandro Arena del Gubbio in azione (foto dalla pagina facebook del club).



Alessandro Arena sale ancora una volta al proscenio nel girone B di Serie C. Il giovane fantasista incanta con il Gubbio a Olbia: due reti e un assist. Montalto a suon di gol riporta la Reggiana al top (bene anche l'ex Rimini Guiebre), nel Cesena, oltre a Corazza e De Rose, si confermano Albertini (altro ex Rimini) e Prestia, menzionati nella top 11. L'Imolese conquista tre punti pesantissimi a Fermo: il 27enne Davide Zagnoni, esordiente in C dopo 151 partite in Serie D, si conferma uno dei giocatori mglori della categoria. Due i giocatori della Carrarese nella top 11: Satalino e D'Ambrosio.



TOP 11 (3-4-3): Satalino (Carrarese) - Zagnoni (Imolese), Prestia (Cesena), D'Ambrosio (Carrarese) - Albertini (Cesena), Simonetti (Ancona), Sbaffo (Recanatese), Guiebre (Reggiana) - Arena (Gubbio), Montalto (Reggiana), Disanto (Cesena).

All. Braglia (Gubbio).