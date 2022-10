Tennis, per Andrea Picchione finale in doppio al torneo ITF di Sharm

Sport

Repubblica San Marino

| 18:36 - 29 Ottobre 2022

Andrea Picchione e Giorgio Galimberti.

Un’altra settimana da protagonista, in doppio, per Andrea Picchione nel circuito internazionale. L’allievo della Galimberti Tennis Academy, dopo i due titoli “back-to-back” conquistati nella seconda metà di settembre a Santa Margherita di Pula (25.000 dollari, terra), località sarda dove ha raccolto pure una finale, ha infatti raggiunto la finale anche nel torneo Itf Future egiziano di Sharm El Sheikh (15.000 dollari, cemento).

Il 23enne giocatore aquilano e il 20enne Nicolò Pozzani, accreditati della seconda testa di serie, hanno esordito superando 6-2 6-4 Giovanni Calvano e Andrea Gola, nei quarti hanno piegato per 6-3 3-6 10/5 la coppia composta dallo sloveno Bor Artnak e il namibiano Connor Van Schalkwyk, in semifinale hanno sconfitto 6-3 6-4 i russi Petr Bar Biryukov e Nikita Ianin, numero 4 del seeding, per poi cedere 6-0 6-4 nella sfida che assegnava al titolo al duo formato dallo statunitense Alex Kuperstein e dal neozelandese Finn Reynolds.



In singolare Picchione è invece uscito di scena al debutto cedendo 6-4 6-4 al thailandese Wishaya Trongchareoenchaikul.

Il tennista seguito dall’ex davisman azzurro e dal suo staff al Queen’s Club di Cattolica anche la prossima settimana sarà impegnato in un torneo ITF sul cemento di Sharm El Sheikh (15.000 dollari), in tabellone principale.